Periodista cubano residente en España denuncia haber sido víctima de actos intimidatorios

Barcelona, 27 jul (EFE).- El periodista y escritor cubano residente en Barcelona Abraham Jiménez Enoa ha denunciado en declaraciones a EFE actos de intimidación por parte de desconocidos con acento cubano en los últimos días, tanto en la capital catalana como en Madrid.

Jiménez Enoa, autor de "La isla oculta" (K.O. libros) y columnista de medios como "The Washington Post" y "El País", ha explicado que el pasado martes 25 de julio, cuando regresaba a casa con su hijo de dos años y se encontraba a apenas una manzana de su domicilio, dos hombres se le acercaron y uno le dijo con acento cubano: "Abraham, sabemos que estás cerca de tu casa".

"Desde entonces llevo dos días sin casi salir de casa y con gran paranoia porque es difícil desprenderse de algo así", cuenta en conversación telefónica.

El episodio ocurre además después de que hace unas semanas, en Feria del Libro de Madrid, otro hombre le siguiera y le grabase, sin cruzar palabra, durante una conferencia sobre libertad de expresión, ha contado.

Meses antes, en Ámsterdam, en otra ponencia similar, un hombre que más tarde supo que estaba vinculado con la embajada cubana en la capital holandesa también intentó "desacreditarle" y se le "encaró" al finalizar el acto.

Jiménez Enoa ha recibido el apoyo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mediante un comunicado en el que muestra su "preocupación por las amenazas" recibidas por el informador y en el que pide a las autoridades españoles que le protejan.

"Las autoridades españolas deben realizar una investigación exhaustiva sobre las amenazas contra Jiménez y su familia y asegurarse de que permanezcan a salvo. Corresponde a España y otros países de la Unión Europea garantizar la seguridad de los periodistas que se enfrentan a amenazas dentro de sus fronteras", ha dicho en el comunicado la coordinadora del programa de América Latina y el Caribe del CPJ, Cristina Zahar.

Según ha explicado Jiménez Enoa a EFE, el CPJ habría realizado la gestión de consultar a los Mossos las opciones de denuncia y protección para el periodista, sin que aún conozca si ha habido respuesta.

El periodista ha mostrado también sus reticencias respecto a denunciar directamente en una comisaria las amenazas porque no vio "claramente sus caras" y porque "se da la circunstancia macabra", ha apuntado, que las autoridades españolas podrían dar parte a la embajada cubana por protocolo.

"Y yo no quiero tener contacto para nada con la embajada de Cuba", ha dicho.

Con todo, el escritor y periodista sí ha querido "dejar constancia" por si "algo ocurriese" en redes sociales, donde ha expuesto lo sucedido y desde donde insiste en que tras las amenazas hay "agentes secretos" de La Habana.

"El pasaje (episodio) me hizo viajar a mis últimos días en Cuba, donde no podía ni dar un paso sin sentirme vigilado, observado, sin que me provocaran en la calle. La Seguridad del Estado no va a descansar, no va a detener sus métodos mafiosos", ha dicho en Twitter.

"Su único fin es intentar amedrentar a quienes denunciamos los atropellos del régimen, aunque estemos a un océano de distancia. De más está decir que no me voy a quedar, jamás, en silencio", ha añadido.

Jiménez Enoa (1988) decidió "exiliarse" en Barcelona junto a su pareja y su hijo a principios de 2022 tras sufrir la "represión" del régimen como periodista independiente desde sus inicios como cofundador de la revisa "El Estornudo" y, más tarde, con colaboraciones en la prensa internacional. EFE

