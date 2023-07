País Vasco remite un escrito para iniciar negociaciones con el Gobierno central en torno a la Ley estatal de Vivienda

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, ha remitido este jueves un escrito para iniciar negociaciones con el Gobierno del Estado en torno a la Ley española por el derecho a la Vivienda. Garamendi ha hecho este anuncio a través de las redes sociales, después de que el Gobierno Vasco anunciara ayer que ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional siete preceptos de la Ley estatal de Vivienda, con el desacuerdo de los tres consejeros del PSE-EE, por "condicionar el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulnerar competencias que corresponden" a Euskadi. Además, demandaba "formalmente al Gobierno español diálogo" en la comisión bilateral "para intentar solventar diferencias de interpretación" de la norma. Según explica, se abre un plazo y el ejecutivo vasco agotará todas las vías de diálogo antes de la interposición del recurso "como siempre", porque considera que es "posible el acuerdo". "En todo caso, ¿queremos que la sociedad vasca renuncie a su capacidad para tomar decisiones en materia de vivienda teniendo su propia Ley de Vivienda en ejecución?", se pregunta. Tras apuntar que no va a entrar en los contenidos concretos de la norma, puesto que "no es ese el debate", la consejera defiende que "si la sociedad vasca quiere, no se le coarte la posibilidad de desarrollar sus propias políticas de vivienda, atendiendo a nuestra realidad, sin imposiciones, ahora y en el futuro".