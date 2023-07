Ortuzar niega "brechas" entre PNV y PSE tras el recurso de Gobierno Vasco a la Ley de Vivienda con el rechazo socialista

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha rechazado que existan "brechas" entre la formación jeltzale y el PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco, tras la decisión del Ejecutivo de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal de Vivienda con el rechazo de los consejeros socialistas. A su juicio, esta es "una pugna jurídica" y no política, y ha recordado que se ha ofrecido diálogo a la administración del Estado para llegar a "desactivar las invasiones competenciales" que contiene la norma, con el fin de evitar la formalización del recurso ante el Tribunal Constitucional. El Consejo del Gobierno Vasco aprobó ayer, con la oposición de los consejeros del PSE-EE, impugnar siete preceptos de la Ley estatal de Vivienda al considerar que "condicionan el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulneran competencias que corresponden" a Euskadi. Por su parte, los socialistas vascos niegan que haya inversión competencial y creen que esta norma "complementa" la Ley vasca de Vivienda. En todo caso, también el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha negado este jueves que pueda haber una ruptura del Ejecutivo por las discrepancias con en el PNV en esta materia. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andoni Ortuzar ha subrayado que este recurso a la Ley estatal de Vivienda "no es un tema político", sino "exclusivamente jurídico". "Cada partido tenemos derecho y legitimidad a tener nuestra visión política", ha apuntado. En este sentido, ha recordado que existe un informe de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, "que no son del PNV", sino letrados competentes, que ven vulneración de competencias vascas en siete preceptos y son partidarios de impugnar la norma. Por lo tanto, cree que el Gobierno de Urkullu "lo tiene que hacer" porque los servicios jurídicos han observado "una colisión competencial". "Cada uno, luego, puede políticamente enjuiciar lo que quiera, pero el Tribunal Constitucional dirá", ha remarcado. Según ha recordado, "la misma interpretación que ahora hacen los servicios jurídicos del Gobierno Vasco la hizo el Consejo General del Poder Judicial sobre esta misma Ley y por los mismos motivos". "No creo que nadie piense que el CGPJ es un órgano dominado por el PNV, porque no lo es. Entonces, yo creo que a esto hay que llevarlo (al TC)", ha manifestado. EN DEFENSA DEL AUTOGOBIERNO Ortuzar ha dicho que se presenta este recurso "porque se cree que es lo mejor para defender el autogobierno vasco". "A partir de ahí, será el Tribunal Constitucional quien dirá. Nosotros somos siempre muy críticos con el TC políticamente con sus sentencias, pero diga lo que diga, será lo que saldrá adelante. Así que vamos a esperar todos a esa sentencia y veremos si da la razón a los servicios jurídicos del Gobierno Vasco o a los del Gobierno español", ha indicado. En todo caso, ha insistido en defender que "es una pugna jurídica, no política", y ha asegurado que él no ve "ninguna brecha" entre el PNV y el PSE-EE en el Gobierno Vasco. De hecho, ha destacado que no es la primera vez que existen discrepancias entre los socios del Gobierno. "Esto no genera mayor tensión. Los consejeros socialistas, algunos de los que están ahora en el Gobierno, estuvieron como consejeros de Patxi López y también tuvieron que plantear recursos de inconstitucionalidad, porque los servicios jurídicos del Gobierno Vasco así lo decían, y lo hicieron con independencia de su lectura política", ha explicado. DIÁLOGO POLÍTICO El líder del PNV ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido al Gobierno español, antes de presentar el recurso de inconstitucional, "un diálogo político" para poder "desactivar esas invasiones competenciales". "Aprovechemos ese proceso y veamos si es posible reconducir la Ley, que tiene aspectos positivos, y quitarle los aspectos negativos que suponen invasiones competenciales", ha insistido.