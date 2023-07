Moreno avisa a PSOE-A de que está "condenado" a la oposición si Sánchez pacta con los que quieren "romper" España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de que si Pedro Sánchez reedita el actual Gobierno español con pactos con los que quieren "romper" España, los socialistas andaluces estarán "condenados a la oposición" durante muchos años. Así se ha pronunciado Moreno en su debate con el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, que ha estado centrada en gran parte este jueves en el resultado de las elecciones generales del pasado domingo. Moreno ha manifestado que le sorprende el ambiente "eufórico forzado" y muy "teatrero" que ve en el PSOE andaluz, cuando "no ha ganado" ni unas elecciones (autonómicas de 2022, municipales de mayo y generales del 23 de julio) desde que Juan Espadas es secretario general. Ha indicado, de hecho, que de todo el PSOE de España, el andaluz es el que más escaños en el Congreso de los Diputados ha perdido en esta comunidad, mientras que de todo el PP nacional, el andaluz es el que más escaños ha ganado. Pese a que el PP haya ganado las elecciones generales tanto a nivel nacional como andaluz, Moreno ha expresado que se siente "triste" --después de que Espadas se lo refiriera mientras intervenía-- porque si Alberto Núñez Feojóo, el ganador de las elecciones, no consigue ser investido y formar gobierno, la alternativa que hay "no es nada buena" para este país, porque pasa por una alianza del PSOE con BNG, EH Bildu, ERC, PNV y Junts, una formación cuyo líder, Carles Puigdemont, es un "prófugo de la justicia, perseguido por atentar contra la Constitución declarando unilateralmente la independencia" de Cataluña. "¿Hasta dónde puede llegar la dignidad del país, de un presidente y de la sociedad para permitir que un prófugo pueda mandar en España? Como español me hace sentir triste", ha dicho Moreno, apuntando que la "factura" de ese posible pacto de Sánchez con esas formaciones la van "a pagar" los andaluces. Ha expresado que sabe que hay diputados del PSOE-A en el Parlamento andaluz que están pensando, unos en sentido de estado, que ese posible pacto "no es bueno para España" y, otros en sentido político, que condenaría al partido a la "oposición" durante muchos años en esta comunidad. "Lo saben en la bancada del PSOE-A", ha apuntado Moreno, quien ha recalcado que es imposible que la sociedad andaluza acepte un acuerdo de Sánchez con esos partidos y que el coste lo va a "pagar" el PSOE de Andalucía. Moreno ha insistido en que Núñez Feijóo tiene que ser el nuevo presidente del Gobierno porque ha ganado las elecciones, mientras que Pedro Sánchez es claramente un "derrotado" porque pierden las elecciones pese a ponerlas el día que le dio la "gana". Respecto al hecho de que durante el Pleno del Parlamento se le haya reprochado que llegara a la Presidencia de la Junta en 2019 pese a no haber ganado las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, Moreno ha indicado que le propuso a la entonces secretaria general del PSOE-A y presidenta andaluza, Susana Díaz un acuerdo para que gobernara la lista más votada tanto a nivel de la Junta como de los ayuntamientos, pero "dijo que no". Moreno también ha recordado que cuando el PP ganó las elecciones andaluzas en 2011, aunque sin mayoría absoluta, no se respetó por parte del PSOE-A que pudiera gobernar. Por su parte, Toni Martín ha criticado que con las formaciones independentistas subiendo el valor de su apoyo a Pedro Sánchez, los diputados del PSOE andaluz "se sientan más cerca de Bildu que de Juanma Moreno". "¿De verdad que se siente usted más cerca de Puigdemont, un prófugo de la justicia, que de cualquiera de los diputados del PP?", ha preguntado a Juan Espadas. "Aunque sé que no lo comparte, también sé que como siempre volverá a plegarse, usted y todo su partido, al interés personal de Pedro Sánchez por encima de cualquier otra cosa, aunque esas cosas sean sus propias convicciones personales y políticas o el interés de Andalucía y de los andaluces", ha dicho a Espadas. Martín se ha referido así a los posibles pactos postelectorales que se están gestando tras las elecciones del 23J, y no ha podido ocultar su sorpresa porque el PSOE "prefiera ponerse de acuerdo con ese compendio del Código Penal que forman los nostálgicos del terrorismo, los independentistas radicales catalanes y los prófugos de la justicia antes que permitir que gobierne el partido que ha ganado las elecciones generales, el PP".