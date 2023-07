Joselu: “¿La chilena? Se me pasó por la cabeza durante una milésima de segundo”

Redacción deportes, 27 jul (EFE).- El español Joselu Mato, delantero del Real Madrid, cerró la victoria de su equipo 2-0 contra el Manchester United en un amistoso de preparación con un gol de chilena que fue una opción de remate que, según explicó más tarde, se le “pasó por la cabeza durante una milésima de segundo”.

“Estaba un poco molesto por la ocasión que había tenido de cabeza, pero contento porque es un partido de preparación. El balón viene alto, no me lo pienso… no es la primera vez que lo intento y salió bien”, dijo en zona mixta tras el partido.

“Lo pensé en el último instante. Era de las pocas opciones que tenía, al venir tan globo. Se me pasó por la cabeza durante una milésima de segundo. Uno entrena y le gusta hacer goles; he tenido la suerte de que ha sido así y me quedo con la importancia del gol para cerrar la victoria”, amplió.

Un Joselu que analizó cómo están siendo sus primeras semanas con el Real Madrid.

“Rodeado de estos estos jugadores todo es mucho más fácil. La adaptación está siendo muy buena, los jugadores me han recibido muy bien y eso se nota en el campo”, aseguró.

“Estoy conociendo todo desde el principio. Todo está siendo muy nuevo y muy bonito. Me estoy adaptando al sistema de juego e intento hacerlo lo más rápido posible”, completó.

Además, el delantero centro no quiso ponerse una cifra de goles para esta temporada.

“Nunca me gusta hablar de números, y sí mejorar lo anterior. He venido al Real Madrid a ayudar y hacer lo que me pida el entrenador”, comentó. EFE

omb/gcf