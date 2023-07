José Castro: “La Junta no ha servido para nada”

Sevilla, 27 jul (EFE).- José Castro, presidente del Sevilla, manifestó este jueves que la junta general de accionistas "no ha servido para nada" y que su impulsor, el expresidente José María del Nido Benavente, "está enfermo con quitar al Consejo".

"Es lamentable que estemos aquí por un interés particular, no de los sevillistas", subrayó.

"No sé si sus apoyos son duraderos. No puede votar la expulsión de los consejeros. No habla del pacto, un pacto a ocho años que también está en el juzgado. No sé las demandas que me ha puesto, todas se las deniegan. Cree que hace las cosas mejor que yo. Mirad el consejo que había preparado. Algunos con antecedentes penales”, dijo Castro a los periodistas al término de la junta.

Sobre el efecto de lo sucedido esta tarde en el devenir de la planificación, señaló que “no ayuda en este momento" y, sobre las gestiones de su consejo, apuntó que "hay que tener paciencia" y que están "intentando soltar jugadores por temas económicos". "La salida más cercana es la de Rekik, pero hay que esperar y tener paciencia”, dijo.

“No sé qué sucederá en diciembre (en relación a la próxima Junta de Accionistas). Que las cosas salgan bien es un milagro cuando algunos quieren tener el club judicializado”, afirmó.

Cuestionado por el fichaje del exsevillista Isco Alarcón por el eterno rival, dijo: “Es del Betis, ya no me interesa; y Monchi, el director deportivo del Aston Villa”. EFE

1010205

lhg/cb/ism