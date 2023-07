Italia retira de los fondos europeos proyectos valorados en 16.000 millones de euros

Roma, 27 jul (EFE).- El Gobierno italiano presentó este jueves una remodelación de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), financiado principalmente con los fondos europeos aprobados durante la pandemia, que elimina una serie de proyectos valorados en unos 16.000 millones de euros.

Los planes, entre los que figuran proyectos ferroviarios, reformas de eficiencia energética e intervenciones urbanísticas, se han apartado al constatar que no podrán finalizarse antes de 2026, el año límite fijado por la Unión Europea, pero Roma propondrá Bruselas incluirlos en la partida financiada con los fondos RepowerEU.

"Han surgido cuestiones críticas relevantes para algunas intervenciones que no permiten confirmar la financiación del Plan", se admite en el documento que resume las modificaciones y que Italia entregará a la Comisión Europea.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni insiste en que esa retirada, cuyo valor asciende a 15.900 millones de los 191.500 millones que consta el plan en total, no suponen una renuncia ya que se incluirán en otro programa financiado por los fondos Repower EU, aprobados en 2022 para impulsar la autonomía energética y la transición ecológica.

"Son medidas que se proponen desfinanciar de los PNRR y salvaguardar a través de otras fuentes de financiación", aseguró en una rueda de prensa el ministro de Asuntos de la UE, Cohesión y PNRR, Raffaele Fitto.

Hay nueve partidas entre las afectadas, las más cuantiosas referentes a intervenciones de resiliencia, mejora del territorio y eficiencia energética de los municipios (6.000 millones) y las de regeneración para reducir las situaciones de marginación y degradación social (3.300 millones).

También se excluirían varios proyectos destinados a la lucha contra la inestabilidad hidrogeológica (1.300 millones) y obras de grandes infraestructuras como las líneas de ferrocarril planificadas entre Roma y Pescara y la línea entre Palermo y Catania, en la isla de Sicilia.

La reforme se anuncia en un momento en el que Italia aún espera el desembolso del tercer pago de los fondos europeos, que Bruselas mantiene bloqueado desde hace meses al no poder corroborar una serie de objetivos que deberían haberse completado a finales de 2022.

Ante el bloqueo, que se mantiene desde marzo, el Ejecutivo italiano anunció una nueva modificación que excluye el objetivo de crear 7.500 plazas de alojamiento para estudiantes universitarios antes de finales de 2022 y, por tanto, reduciría ese esperado pago en 500 millones de euros.

"El tema de los atrasos es particular. No he escuchado una sola referencia atribuible a nuestro gobierno", se excusó Fitto al tratar de endosar la causa a su antecesor, el economista Mario Draghi, quien se encargó de elaborar el plan antes del mandato de Meloni, que comenzó en octubre de 2022.

Hasta entonces Italia había cumplido todos los objetivos marcados para 2021 e inicios de 2022, un total de 151 respecto a los 527 comprometidos para 2026 -año límite fijado por la UE-, y había recibido 66.900 millones de euros. EFE

