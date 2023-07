Investigan una presunta estafa de una agencia de viajes de Cataluña a 80 personas

(Actualiza la noticia NA4032 con declaraciones de afectados)

Barcelona, 27 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta estafa cometida por una agencia de viajes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que vendió vuelos y estancias en hoteles que nunca llegó a contratar y que afecta a unas ochenta personas, una veintena de las cuales ya han formalizado una denuncia en comisaría.

Según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, la propietaria de esta agencia habría cobrado presuntamente a los afectados por unos viajes que nunca llegó a contratar, como vuelos y hoteles.

Las citadas fuentes han explicado que la cantidad supuestamente estafada ascendería por el momento a unos 60.000 euros.

A día de hoy, más de una veintena de personas han presentado ya una denuncia en comisaría, aunque los Mossos calculan que habría otros cincuenta ciudadanos afectados por esta supuesta estafa.

La investigación la está llevando a cabo la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Vilanova i la Gletrú, que está recopilando toda la información sobre el caso.

Las víctimas han creado un grupo de Whatssap bajo el nombre 'Afectados FG Viajes' para coordinar su estrategia defensiva y han puesto su caso en manos de un despacho de abogados.

Una las afectadas, Sara, ha explicado a EFE TV que había contratado un viaje con esta agencia, de la que había recibido buenas referencias de otros clientes, para celebrar el 18 cumpleaños de su hijo como un "regalo especial", y por el que ha pagado más de 2.000 euros.

Tras realizar un primer pago en marzo por este viaje, Sara relata que a la hora de abonar la segunda parte del coste del mismo, todo fueron excusas de la propietaria, tras lo cual pidió la documentación, que no ha recibido: "Ni siquiera tengo los localizadores" ni de los vuelos ni de los hoteles, dice esta afectada, quien asegura que todo el tema es "muy doloroso".

Sara agrega que ha llamado a la compañía aérea y que su familia no figura entre los pasajeros a su destino solicitado y que ni tan siquiera existe el vuelo que supuestamente contrató esta agencia ahora investigada por estafa.

Una pareja joven, Verónica y Sergi, han afirmado que ya viajaron con esta agencia sin problemas en 2018.

Este año, en enero, contrataron un viaje a Kenia que comenzaron a pagar mes a mes, y cuando faltaba pocas semanas para desplazarse hasta este país africano se pusieron en contacto con la agencia por la tramitación de los visados de entrada, porque no tenían ningún tipo de documentación.

Entonces, explican Verónica y Sergi, la propietaria de la misma comenzó a darles largas o a no ponerse al teléfono.

El viaje de esta pareja se iniciaba el próximo 1 de agosto por lo que, ante la inminencia del mismo, se presentaron en la agencia y, para su sorpresa, constataron que llevaba días cerrada: "De una noche a la otra -la propietaria- dejó de contestar", dice Sergi, que ya han presentado una denuncia ante los Mossos.

Hay personas que habían contratado viajes de novios, familias con niños, parejas como nosotros...., todo tipo de viajes y todo tipo de presupuestos, somos muchos los afectados, subrayan Verónica y Sergi.

El abogado de los afectados, Eric Ventura, ha explicado que una vez estudiado caso a caso, ya que algunas personas no han podido realizar el viaje mientras que otras, por ejemplo, se han encontrado en el destino que no tenían el hotel contratado y pagado y han tenido que desembolsar de su bolsillo el pago de otra estancia, recurrirán a la justicia por la vía civil o penal, en este último supuesto con una querella conjunta, para depurar responsabilidades.

Ha dicho que las víctimas llevan meses observando actuaciones que no son propias de un negocio como una agencia de viajes como, por ejemplo, trabajar con media persiana bajada, sin luz...

"Es extraño que una agencia de viajes trabaje de forma tan opaca", añade el letrado.

Después, en un lapso de tiempo muy corto, empezaron a surgir clientes de la agencia que no podían viajar, ya que o no tenían la documentación del viaje o no podían contactar con la propietaria, o bien los servicios en destino no eran los contratados.

Posteriormente, prosigue el abogado, la agencia pasó de trabajar con media persiana cerrada a bajarla del todo.

Las personas afectadas acudieron a esta despacho de abogados que está enfrente de la agencia de viajes al sentirse estafadas o ser "víctimas de un engaño", por lo que se ha creado una plataforma conjunta para resarcir este daño. EFE

