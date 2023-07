Hugo González, a la semifinal del 200 espalda con el décimo mejor tiempo

Fukuoka (Japón), 27 jul (EFE).- El mallorquín Hugo González se clasificó para las semifinales de los 200 espalda, con 1:57.99, después de conseguir el décimo mejor tiempo en las series clasificatorias.

"Me he encontrado bien, no tanto como ayer, pero espero que con un poco más de descanso entre sesión y sesión encuentre mejores sensaciones esta tarde", dijo el nadador español.

Ante la final de los 200 estilos, que se disputa esta tarde a partir de las 13:00 CET, y a la que llega con opciones de medalla, el mallorquín comentó que tiene "ganas de competir" en la que es su primera final en un Mundial. "Si me tienen que ganar que no lo tengan fácil. Voy a disfrutarlo", insistió.

En las series de los 200 espalda el australiano Bradley Woordward fue el mejor, por delante del suizo Roman Mityukov y del húngaro Hubert Kos.

En los 100 libre mujeres, la española Carmen Weiler, con 55.46 fue vigésimo quinta, en un corte que estableció con 54.67 la japonesa Rikako Ikee.

Las semifinales las dominó Siobhan Haughey (Hong Kong) con 53.15 por delante de Abbey Weitzeil (EEUU, 53.25) y de la australiana Emma McKeon (53.40).

La participación española tuvo en Carles Coll (2:13.09) a su representante en los 200 braza, donde acabó vigésimo octavo en las series, mientras que el equipo de relevo femenino del 4x200, con Carla Carrón, Ainhoa Campabadal, Alba Herrero y Paula Juste fue decimocuarto en la serie de clasificación. EFE

