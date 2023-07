División en Compromís: los diputados de Iniciativa no votan a Morera como senador tras la polémica con Mulet

Varios diputados del grupo Compromís, entre ellos los de Iniciativa, no han votado al candidato que ha propuesto su grupo, el expresident de Les Corts Enric Morera tras la polémica por su elección frente al exsenador propuesto por este partido Carles Mulet. En concreto, el candidato de Compromís ha recibido 10 votos, y han salido cinco votos en blanco. Pese a ello, Morera ha obtenido los votos necesarios para ser elegido senador, junto al expresident de la Generalitat, Ximo Puig; el exconseller Gerardo Camps y el resto de candidatos: María Teresa Belmonte y Fernando Carbonell (PP) y Rocío Briones (PSPV). El pasado martes, Iniciativa, uno de los partidos que integran Compromís, acusó a Més --otra de las 'patas' de la formación-- de "dinamitar la confianza" entre los miembros de la coalición al decidir "unilateralmente" designar como senador territorial al expresidente de Les Corts Enric Morera en detrimento de Carles Mulet, quien ocupa hasta ahora el puesto. Como resultado de esta crisis, Iniciativa anuncia que "no va a participar en los órganos" de la coalición hasta que no se reconsidere la decisión. Por tanto, Compromís inicia la legislatura con una división de voto que no se había producido en los ocho años de gobierno del Botànic. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))