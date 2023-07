C-LM lamenta la "hipocresía" de Feijóo al pedir gobernar por ser el más votado: "Pierde a raudales su credibilidad"

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha cargado contra el presidente del PP a nivel nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, por su "hipocresía" al pedir ahora gobernar por ser la lista más votada aunque no le den los números para conseguir una mayoría parlamentaria. En declaraciones a los medios desde la localidad conquense de Chillarón, ha asegurado que es un "ejemplo claro de hipocresía política, decir una cosa y hacer la contraria", ya que se podría haber dejado gobernar al PSOE en muchos territorios. "No se puede hacer una cosa y, a los pocos meses, hacer planteamientos radicalmente contrarios. Lo importante es que arranque la nueva legislatura, que se conforme un gobierno, porque este país no puede pararse", ha dicho. De esa forma, todos los proyectos nacionales "podrán desarrollarse" y, por ejemplo, avanzar en la aplicación y gestión de fondos europeos, algo "clave" para España y también para Castilla-La Mancha. En política, ha dicho, es importante la coherencia, y cuando alguien la mantiene se adquiere "valor político". Pero ahora Núñez Feijóo "pierde a raudales su credibilidad" por este tipo de planteamientos, según ha defendido el vicepresidente de Castilla-La Mancha.