Anni Espar: "Solo pienso en disfrutar cada segundo, porque esto un día se va a acabar"

Francisco Ávila

Fukuoka (Japón), 27 jul (EFE).- La waterpolista Anni Espar (Barcelona, 1993) admite a EFE que "solo piensa en disfrutar cada segundo" porque sabe que "un día esto se va a acabar" en la víspera de la final del Mundial de Fukuoka contra Países Bajos, un encuentro en el que España luchará por su segundo oro en esta competición.

Espar forma parte de la generación de oro del waterpolo español. Aquella que nació con el Campeonato Mundial junior conquistado en 2011 en Trieste (Italia) y que protagonizó la gesta de conquistar la plata en su primera participación en unos Juegos (Londres 2012).

Después llegó un título Mundial (2013), dos subcampeonatos mundiales (2017 y 2019), otra plata olímpica (2020) y también el título continental en tres ocasiones (2014, 2020, 2022) y un bronce europeo (2018).

"Parece fácil haber llegado hasta aquí y haber conseguido tantas finales, pero no lo es", reivindica Anni Espar tras el entrenamiento del equipo en la piscina de la Prefectura de Fukuoka.

Anni Espar reconoce que se le pone la piel de gallina cuando piensa en todo lo que ha conseguido en el mundo de waterpolo. Ha cumplido sueños, como acudir a unos Juegos Olímpicos o disputar muchas finales, que ni se había planteado y cree que no se es consciente de todo lo que se ha conseguido.

"Miras para atrás y ves la trayectoria; miras hacia adelante y ves que la carrera no es tan larga como lo que has conseguido y piensas en disfrutar cada segundo porque esto un día se va a acabar y la verdad que lo que estamos consiguiendo es muy grande", asegura.

Comenta que ya era importante la clasificación olímpica, que era el primer objetivo, pero la final de este viernes es "importantísima" y a la que dan mucho valor.

"Ha sido un Mundial muy trabajado. La primera derrota contra Holanda significaba un camino más duro, unos octavos complicados, unos cuartos con Hungría y unas semifinales con Australia. La verdad es que nos ha costado llegar hasta aquí", indicó.

Asegura que el partido de este viernes no tendrá que ver con el que protagonizaron ambos equipos el primer día de competición, un encuentro ganado por las holandesas por la mínima (7-6).

"Holanda es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años y siempre nos ha puesto las cosas complicadas. Tiene muy buena portera, boyas potentes, jugadoras de arco que juegan muy bien y son rápidas", analiza.

¿La clave? La jugadora del CN Mataró cree que será la defensa, esa defensa en ayudas que le da muchos robos y la posibilidad de jugar en transición a las de Miki Oca, pero también empezar bien el partido, como hicieron en cuartos y en semifinales.

"Hay una rivalidad sana con las holandesas. Llevan dos o tres años que están viniendo muchas jugadoras holandesas a la liga española, que es un campeonato muy potente y que atrae a jugadoras de todos los países de Europa. Hay dos jugadoras en el Mataró, tres en el Sabadell, en el Mediterrani... Somos compañeras fuera del agua, pero dentro no habrá amigas", bromea.

Y está de acuerdo en que uno de los secretos del equipo es la renovación, la mezcla entre la vieja y la nueva guardia: "Se han integrado muy bien, ha sido un buen trabajo del equipo técnico. Hemos hecho actividades que nos unen, las pequeñas vienen con muchas ganas y mucha ilusión y las cosas son fáciles para integrarlas y hacer que éste sea un equipo tanto dentro como fuera del agua".

Con independencia de quién sea el rival, Estados Unidos o Países Bajos, Anni Espar comenta que jugar "cualquier final es una gran oportunidad".

"Al no ser nuestro rival Estados Unidos podría parecer que es más fácil, pero no lo es, porque tener otra oportunidad así, no sabemos si se nos va a volver a presentar", admite. EFE

fa/ea

(vídeo)