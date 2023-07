Almeida ve "insultante" que Sánchez "se vaya a La Mareta" naturalizando el apoyo de "un prófugo y los 'bilduetarras'"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "insultante" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "se vaya de vacaciones a La Mareta (Lanzarote)" naturalizando el apoyo de "un prófugo de la Justicia y los 'bilduetarras'". En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última antes del descanso vacacional, Almeida ha insistido en que Sánchez trabaja para ser investido como presidente "con los votos de un prófugo que lleva en Waterloo seis años porque dio un golpe de Estado". "En términos políticos es insultante que naturalice ser presidente apoyándose en un prófugo de la Justicia y en los 'bilduetarras'", ha manifestado el primer edil, tras acusar al PSOE de que "les vale todo para ser presidente, hasta pactar con 17 partidos distintos y no siendo la lista más votada". Martínez-Almeida ha condenado que Sánchez vaya a "someterse a lo que pida un prófugo que quiere acabar con el modelo de convivencia" de España y todo ello mientras que el socialista "se va de vacaciones a La Mareta". El PP, gobernando en la capital de España, seguirá mostrando su "compromiso con la Nación" y su rechazo a "que se permitan pactar con un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont", algo "que le escandalizaría a cualquier demócrata", igual que "pactar con ERC, los 'bilduetarras' y hasta 15 partidos diferentes sin ser la fuerza más votada". "PUIGDEMONT NO PUEDE SER LA LLAVE DE LA GOBERNABILIDAD" "Puigdemont no puede ser la llave de la gobernabilidad para el futuro de España", ha defendido el alcalde, que ha vuelto a insistir en que Sánchez se ha ido de vacaciones "para que España olvide a la vuelta el pacto que ha hecho". Para Madrid, una investidura de Sánchez sería "una mala noticia" porque "nunca ha estado tan hostigada, señalada e insultada" que con el socialista, que ha ido demostrando un "comportamiento de deslealtad institucional hacia Madrid". El regidor tiene claro que el gobierno de Sánchez "va a tratar de perjudicar económicamente a Madrid". "No me cabe duda porque no va a ejecutar inversiones significativas sino que va a primar al País Vasco y a Cataluña". "Le pido que, si no quiere ayudar, que no moleste, que no estorbe", ha lanzado insistiendo en que el socialista "no hostigue, no azuze odio y crispación hacia Madrid". "Las decisiones las toman Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián y Puigdemont", ha condenado. Almeida vaticina que los socios de Sánchez "le dirán que tiene que incrementar ese acoso y señalamiento a Madrid". El PP, ha destacado, defiende "otra forma de hacer política siendo leales con el modelo constitucional" para encarar "el reto que tiene España, preservar el modelo de convivencia". "No vamos a abdicar de esa responsabilidad", se ha comprometido.