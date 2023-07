2-0. Bellingham y Joselu se lucen con dos golazos y el Madrid suma su segundo triunfo

Redacción Deportes (EE.UU.), 26 jul (EFE).- Jude Bellingham y Joselu, con dos tantos fantásticos, se estrenaron este miércoles como goleadores del Real Madrid en esta pretemporada y marcaron el rumbo para que los merengues derrotaran 2-0 al Manchester United, su segundo triunfo en dos amistosos en esta gira por Estados Unidos.

Bellingham ya dejó huella por sus excepcionales cualidades en la victoria frente al Milan (3-2) y en esta ocasión se lució con un gol tempranero en el que aprovechó un pase de Rüdiger a la espalda de una defensa del Manchester United dormida, controló de forma perfecta con la izquierda y la picó con maestría por encima de Onana para sumar su primera diana como jugador blanco.

Ya en el desenlace del encuentro, un Joselu muy insistente tuvo premio a su esfuerzo con una chilena a centro de Lucas Vázquez para cerrar por todo lo alto el 2-0 final.

Bellingham y Vinícius Jr. brillaron en una primera parte en la que el Madrid fue superior, mientras que la segunda parte el Manchester United mejoró y el partido resultó más equilibrado.

Todavía con la ausencia de Arda Güler, que aún no ha debutado con la camiseta blanca por molestias físicas, el Madrid llegará con buenas sensaciones a su próximo compromiso de este tour por EE.UU., nada menos que el clásico frente al Barcelona del sábado 29 de julio en Dallas.

BELLINGHAM MARCA DIFERENCIAS...

Con dos exmadridistas en su once (Casemiro y Varane), el duelo empezó fatal para el Manchester United, ya que en el minuto 6 Bellingham adelantó a los blancos y además los 'red devils' perdieron por lesión al prometedor Mainoo (entró Eriksen en su lugar).

Los de Carlo Ancelotti arrancaron pisando fuerte, llevando el peso del partido y explotando las flaquezas de un Manchester United demasiado endeble atrás.

Vinícius Jr. fue un dolor de cabeza para los ingleses, especialmente al contraataque y con espacio por delante, y pudo marcar en la primera parte en varias ocasiones.

La más clara del brasileño fue tras un 'pase de la muerte' de Carvajal que no acertó a definir.

También Bellingham dio muestras de jerarquía en el último tercio del campo y no dudó en encararse con Lisandro Martínez tras una fea entrada del argentino que acabó en amarilla.

Frente al potente despliegue físico del Madrid, al Manchester United le costó encontrar sus opciones en ataque pero pudo haber empatado antes del descanso por medio de Garnacho, cuyo remate franco se fue a las nubes, y también de la mano de Rashford, lastrado por un mal control cuando se había quedado solo frente a Lunin.

... Y JOSELU SENTENCIA

Tras la 'revolución' de cambios ordenada en el descanso por Ancelotti, que modificó a toda la defensa y que también sustituyó a Bellingham, el Madrid perdió terreno ante un Manchester United más valiente en la reanudación.

Destacó sobre todo un Garnacho muy incisivo por la banda izquierda y que con un gran y seco disparo probó los reflejos de Lunin.

Bruno Fernandes y McTominay también rondaron el gol para un Manchester United con poca pólvora en la ofensiva, pero tampoco el Madrid pudo presumir de puntería.

El más desafortunado en ese sentido fue Joselu, que lo intentó en tres ocasiones (tras pase de Brahim, de cabeza y a la salida de un córner) pero en todas ellas se quedó con la miel en los labios.

Después de varias intervenciones de mucho mérito de un Lunin sólido bajo los palos, Joselu por fin encontró el botín del gol con una enorme chilena y celebró su primer tanto de esta pretemporada besando el escudo.

- Ficha técnica:

2. Real Madrid: Lunin; Carvajal (Lucas Vázquez, m.46), Rüdiger (Militao, m.46), Alaba (Nacho, m.46), Fran García (Mendy, m.46); Tchouameni (Kroos, m.46), Modric (Brahim, m.62), Camavinga, Bellingham (Valverde, m.46); Rodrygo (Joselu, m.62), Vinícius Jr. (Nico Paz, m.72).

Entrenador: Carlo Ancelotti

0. Manchester United: Onana; Wan-Bissaka (Dalot, m.62), Varane (Maguire, m.62), Lisandro Martínez (Lindelöf, m.62), Shaw (McTominay, m.62); Casemiro (Williams, m.62), Kobbie Mainoo (Christian Eriksen, m.7; van de Beek, m.62); Mason Mount (Pellistri, m.62), Bruno Fernandes, Garnacho (Antony, m.62); Rashford (Jadon Sancho, m.62).

Entrenador: Erik ten Hag.

Goles: 1-0, m.6: Bellingham. 2-0, m.89: Joselu.

Amonestaciones: Nacho en el Real Madrid y Lisandro Martínez y Bruno Fernandes en el Manchester United.

Incidencias: Partido amistoso entre el Real Madrid y el Manchester United disputado en el NRG Stadium de Houston correspondiente al Soccer Champions Tour 2023 disputado ante 67.801 personas.

Redacción deportes, 27 jul (EFE).- El español Joselu Mato, delantero del Real Madrid, cerró la victoria de su equipo 2-0 contra el Manchester United en un amistoso de preparación con un gol de chilena que fue una opción de remate que, según explicó más tarde, se le “pasó por la cabeza durante una milésima de segundo”.

“Estaba un poco molesto por la ocasión que había tenido de cabeza, pero contento porque es un partido de preparación. El balón viene alto, no me lo pienso… no es la primera vez que lo intento y salió bien”, dijo en zona mixta tras el partido.

“Lo pensé en el último instante. Era de las pocas opciones que tenía, al venir tan globo. Se me pasó por la cabeza durante una milésima de segundo. Uno entrena y le gusta hacer goles; he tenido la suerte de que ha sido así y me quedo con la importancia del gol para cerrar la victoria”, amplió.

Un Joselu que analizó cómo están siendo sus primeras semanas con el Real Madrid.

“Rodeado de estos estos jugadores todo es mucho más fácil. La adaptación está siendo muy buena, los jugadores me han recibido muy bien y eso se nota en el campo”, aseguró.

“Estoy conociendo todo desde el principio. Todo está siendo muy nuevo y muy bonito. Me estoy adaptando al sistema de juego e intento hacerlo lo más rápido posible”, completó.

Además, el delantero centro no quiso ponerse una cifra de goles para esta temporada.

“Nunca me gusta hablar de números, y sí mejorar lo anterior. He venido al Real Madrid a ayudar y hacer lo que me pida el entrenador”, comentó.