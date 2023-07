Vox Murcia insiste en pedir su entrada en el Gobierno y acusa al PP de querer la repetición de las elecciones

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha insistido en pedir la formación de un Consejo de Gobierno "conjunto y proporcional" formado por miembros de su partido y del PP como condición para facilitar la gobernabilidad en la Región. En declaraciones a los medios de comunicación en una rueda de prensa y al ser preguntado por el número de consejerías que Vox consideraría apropiadas para que sea un gobierno justo, Martínez Alpañez se ha remitido a la última sesión del Debate de investidura, en la que Vox puso encima de la mesa la necesidad de asumir la Vicepresidencia de la Comunidad Autónoma y dos consejerías. No obstante, se ha mostrado abierto a negociar el número de consejerías. "Hay que valorarlo porque, si por nosotros fuera, pues en vez de 10 o 12 consejerías como nos tiene acostumbrado el Partido Popular, habría seis o cinco, muchas menos", ha asegurado. En este sentido, ha señalado que el número de consejerías variaría en función de "valorar las competencias y la distribución" de las mismas. "ASÍ NO" "Así no se forma un gobierno serio, sólido y estable", ha aseverado tajante Martínez Alpañez, quien ha reprochado que Vox se enteró de la hora y del contenido de la "supuesta reunión" que iban a mantener este miércoles con el PP "a través de determinados medios de comunicación". Por ello, ha remarcado que "así no hay esperanza, ni posibilidad de poner en marcha las políticas que la Región de Murcia necesita". Ha recordado que Vox, en voz de su presidente provincial, José Ángel Antelo, puso desde primera hora encima de la mesa "la necesidad de conformar un Consejo de Gobierno, si quiera proporcionalmente, para empezar a desarrollar las políticas que la Región de Murcia necesita". Sin embargo, ha reprochado que Vox se ha enterado "por los medios de comunicación" que el PP le va a ofrecer determinados puestos institucionales. "Así no", ha zanjado Martínez Alpañez, quien ha insistido en destacar que Vox no está aquí "por los sillones". "No han entendido absolutamente nada: venimos a cambiar las políticas", según Martínez Alpañez, quien ha señalado que su intención es que la Región de Murcia "abandone los puestos de cola en todos los indicadores educativos" y eso se hace "conformando un buen proyecto que reforme la atención que ahora mismo está dispensando el Gobierno regional contra el fracaso escolar, por ejemplo" y "coordinando la labor de todos los profesores". "Eso se hace en el Consejo de Gobierno", según Martínez Alpañez, quien también ha señalado que solo desde el Ejecutivo autonómico se puede actuar sobre las listas de espera y el hecho de que "si necesitas una revisión neurológica, tienes que esperar más de nueve meses". Asimismo, ha señalado que la "perfecta compatibilidad del sector agrario y agroalimentario con cualquier otra actividad económica y social se tiene que hacer desde el Consejo de Gobierno". A su juicio, en el PP "no han entendido absolutamente nada" y, como fruto de ello, cree que "se puede entender que Vox creciera en el número de votos en las últimas elecciones, desde las municipales a las nacionales". "MANO TENDIDA" A este respecto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox ha afirmado que su partido tiene la "mano tendida" para "conformar un gobierno sólido y estable que permita poner en marcha las políticas que la Región de Murcia necesita". En este sentido, ha señalado que la condición "justa y necesaria" para que exista un gobierno "desde ya" en la Región es "sentarse y conformar un Consejo de Gobierno proporcional", y ha puesto como ejemplo otras comunidades autónomas como Valencia, Extremadura, Baleares y Aragón. A su juicio, para desbloquear la situación, ambos partidos tienen que "evaluar las necesidades que tiene la Región de Murcia y valorar quién tiene que asumir determinadas competencias para que, efectivamente, la Región de Murcia cambie a bien". En este sentido, ha justificado que la Vicepresidencia de la Comunidad Autónoma "es una herramienta para poner en marcha las políticas que la Región de Murcia necesita". "Nos pueden ofrecer todos los sillones de todos los chiringuitos que se puedan inventar", según Martínez Alpañez, quien ha explicado que Vox quiere, precisamente, "cerrar los chiringuitos". Así, ha insistido en que su partido no quiere "sillones", sino que quiere "cambiar las políticas". A su juicio, la Vicepresidencia de la Comunidad "garantizaría que se tiene control sobre el desarrollo de todas las políticas que se van a poner en marcha en el Consejo de Gobierno". "De ahí que se pida presencia en el Consejo de Gobierno, inclusive con la Vicepresidencia", ha señalado. En este sentido, ha señalado que el líder nacional del partido, Santiago Abascal, ha dicho que la Vicepresidencia "es necesaria y está justificada" para que Vox tenga "un mecanismo de control del desarrollo y puesta en marcha de todas las políticas que se tienen que implementar para que la Región de Murcia cambie, para que crezca, para abandonar el déficit sistemático en el que estamos, para salir de la quiebra económica". PRÓXIMAS REUNIONES Respecto a la reunión que el PP había propuesto celebrar este miércoles, Martínez Alpañez ha señalado que preguntaron a los 'populares' si iban a hablar de conformar gobierno, pero se enteraron "por la prensa" de que iban a ofrecerles "determinados sillones". Ha criticado que Vox no tuvo "ningún tipo de respuesta" sobre su ofrecimiento a sentarse para conformar gobierno. A su juicio, "da la impresión" de que el PP "quiere que se repitan las elecciones en la Región de Murcia, porque están mareando la perdiz". Martínez Alpañez también ha dicho no tener constancia de ninguna propuesta del PP para reunirse este miércoles por la tarde. "No tengo ninguna noticia y nos enteramos nuevamente a través de los medios de comunicación de una propuesta de una nueva reunión", ha lamentado. Por ello, ha pedido al PP que llame a Antelo, cosa que "no han hecho hasta la fecha". "Si es para hablar de la conformación de un Consejo de Gobierno conjunto, no vamos a tener ningún problema en sentarnos con ellos".