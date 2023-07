Santiago (IU) sentencia que PP es incapaz de formar gobierno porque no tiene aliados: "Nadie le coge el teléfono"

El dirigente de IU y diputado en el Congreso, Enrique Santiago, ha afirmado que está claro que el PP es "incapaz" de formar gobierno porque carece de aliados parlamentarios, al proclamar que "nadie le coge el teléfono". Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en el Congreso, momentos antes de la celebración de la diputación permanente, y cuestionado sobre si habrá acuerdo con grupos parlamentarios como Junts para reeditar un gobierno de coalición progresista. Santiago se ha expresado en términos duros hacia el PP, al señalar que "no tiene relaciones normalizadas" con muchas fuerzas políticas y que "no respeta los mínimos consensos de la democracia". "Un partido que quiere quitarle el nombre de Marcelino Camacho a una plaza es evidente que no ha entendido nada", ha lanzado en alusión a la decisión del Gobierno municipal del PP en Navalagamella (Madrid) de retirar el nombre del histórico sindicalista de CCOO a un espacio de la localidad. Finalmente, ha destacado que hay un espacio "muy grande en España de tolerancia y que ellos (en referencia al PP) no lo representan ni lo quieren representar". De esta forma, deslizaba que solo hay una opción posible para la gobernabilidad del país basado en un ejecutivo conjunto de PSOE y Sumar con el apoyo de grupos parlamentarios progresistas y plurinacionales.