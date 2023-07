PSOE C-LM responde a Vox tras su idea de tentar el transfuguismo de Page: "Es un insulto a socialistas y a demócratas"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha salido rápidamente al paso de las declaraciones del portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y en una rueda de prensa en la que no estaba prevista su asistencia, le ha querido responder duramente, tras su sugerencia de que miembros del "PSOE bueno" como a su juicio es el presidente regional, Emiliano García-Page, faciliten una investidura de Alberto Núñez Feijóo. "Señores de Vox, señores del PP, ni intrigas, ni operaciones turbias con Page. Aquí sólo hay un interlocutor, el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez", ha dicho con "rotundidad". "Están proponiendo un insulto a los socialistas y a los demócratas de España. No hay ninguna posibilidad de que el PP tenga la más mínima credibilidad al pedir que gobierne la lista más votada, porque la perdieron cuando naturalizaron sus pactos con Vox", ha rematado. Ha dicho que, "ante la expectativa de derrota de la coalición de PP y Vox y ante la contundencia de tener un PP más aislado que nunca y más maniatado a Vox que nunca", la reflexión de los 'populares' ahora tiene que ser que "no puede hablar con nadie más". Es una "ofensa" para los socialistas de Castilla-La Mancha con esta premisa. "Podemos ser críticos en algunas decisiones, pero somos demócratas y leales con las normas que nos hemos dado en el partido", ha dicho. Gutiérrez considera que están proponiendo que los socialistas acepten que "con una mano quitan ayuntamientos donde se ha ganado holgadamente" por la suma "perdedora" de PP y Vox y que con la otra se le regalen instituciones donde no tienen mayoría.