Portavoz cree que habrá una "pronta resolución" de las negociaciones para formar Gobierno en Navarra

El portavoz del Gobierno de Navarra en funciones, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que el "diálogo" para la formación del nuevo Ejecutivo foral "está yendo por los tiempos adecuados, estamos en un horizonte parecido al de hace cuatro años y no nos cabe ninguna duda de que habrá una pronta resolución de acuerdo y de estabilidad política como se ha demostrado en esta legislatura". Así se ha pronunciado Remírez a preguntas de los periodistas al término de la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, si bien ha señalado que no le corresponde hacer valoraciones sobre las negociaciones entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. "Como Gobierno de Navarra no podemos marcar posición política concreta, nos remitimos a los portavoces y las portavoces autorizados de las formaciones políticas tanto en el ámbito del Gobierno de Navarra como del Gobierno de España", ha afirmado. En todo caso, Remírez sí ha manifestado "el interés que tiene el Gobierno de Navarra de que cuanto antes se puedan conformar los respectivos ejecutivos para ir afrontando los retos como sociedad y comunidad". El portavoz del Gobierno foral ha asegurado que "ha habido una trayectoria francamente positiva de colaboración entre ambos ejecutivos, y por tanto eso ha redundado en acuerdos a todos los niveles satisfactorios para la Comunidad foral y su ciudadanía, no hay más que ver todo lo que hemos avanzado en cuestiones de infraestructuras trascendentales como el TAV, el Canal de Navarra, la N-121-A, el fortalecimiento del autogobierno con tres transferencias, la colaboración durante la pandemia, y los recursos que se han puesto a disposición de la sociedad navarra, como el reto que estamos teniendo de los fondos europeos". Javier Ramírez ha señalado que desde el Ejecutivo foral esperan "una pronta resolución de los distintos procesos de diálogo político que está habiendo en Navarra, como habrá en el conjunto de España, para que cuanto antes tengamos los gobiernos a pleno funcionamiento para seguir afrontando los retos que tenemos por delante". Además, el portavoz del Gobierno foral ha hecho una valoración "positiva especialmente por el aspecto relativo a la normalidad con la cual se desarrolló la jornada, sin incidentes de importancia, y también una valoración positiva del incremento de la participación en 5 puntos, hasta llegar al 69,7%". Javier Remírez ha dado la enhorabuena a los representantes navarros elegidos para las Cortes Generales y ha esperado una "pronta constitución del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra para seguir afrontando de manera conjunta los retos que tenemos delante como sociedad y ciudadanía, apostando siempre por la colaboración interinstitucional, tal y como ha sido la tónica durante la legislatura que ha terminado ahora".