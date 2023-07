Más Madrid acusa a derecha de querer ganar "lo que no han ganado en las urnas comprando diputados": "Marca de la casa"

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha acusado a la derecha de querer ganar "lo que no han ganado en las urnas comprando diputados" en lo que se ha referido como una "marca de la casa". Rubiño ha reaccionado así en Twitter después de que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, haya anunciado que su partido no será "obstáculo" para la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si logra recabar el apoyo de "algunos diputados del PSOE" que le garanticen alcanzar la mayoría absoluta. "Quieren ganar lo que no han ganado en las urnas comprando diputados. Marca de la casa: lo hicieron en Madrid en 2003 cuando ganó la izquierda (en referencia al Tamayazo). Para tratar de impedir la reforma laboral también con dos tránsfugas. Y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, montó un Grupo Mixto ilegal (con exmiembros de Más Madrid) a cambio de sacar sus propuestas", ha lanzado Rubiño. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha saludado este miércoles que Vox esté dispuesto a no obstaculizar la investidura de Feijóo pero ha descartado buscar el apoyo de parte de los diputados del PSOE a través de conversaciones "individuales".