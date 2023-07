La fundación de Vox responde a FAES: "El PP ha sido una herramienta más de la campaña electoral del PSOE"

La fundación de Vox, Disenso, ha salido en defensa del partido de Santiago Abascal frente a las críticas recibidas desde la Fundación FAES de José María Aznar y ha denunciado que el PP ha sido durante la campaña electoral para el 23J "una herramienta más" del PSOE contribuyendo a la "demonización" de Vox. FAES difundió este martes un análisis electoral en el que sostiene que el PSOE consiguió "movilizar a una parte de su electorado" en los comicios gracias a Vox, un partido que, a su juicio, "ha representado con gran exactitud todo lo que los socialistas querían difundir para extender el miedo a una alternativa de Gobierno" a Pedro Sánchez. Frente a esto, Disenso reivindica que Vox "ha nacido para sustituir a la izquierda en el poder", "no para alcanzarlo pareciéndose a ella ni con ánimo de sustituir al PP". Esto solo preocupa, a su juicio, a quienes "hablan de patriotismo donde quieren decir partidismo". En este sentido, recuerda que Vox representa a "una parte no pequeña" de los ciudadanos y erige a los de Abascal como imprescindibles para formar una alternativa al socialismo. Esto cree que se demostró en Andalucía en 2018 y también en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. "Presidentes de gobiernos que han interpretado mejor la realidad política y social de sus territorios", señala celebrando que ellos no cayeran en "los mismos consejos que iniciaron la caída" del expresidente del PP Pablo Casado, y que ahora "han conducido a la actual dirección a seguir los marcos mentales de la izquierda"; acusando a los 'populares' de haber contribuido en la última campaña electoral a la "demonización" de Vox. REFLEXIÓN POST ELECTORAL Disenso acepta que Vox "tiene que reflexionar" sobre sus resultados más allá de "las consecuencias de la llamada al voto útil que ha impedido la alternativa". Pero avisa de que no lo hará "al gusto de sus admiradores". Mientras tanto, anima a la Fundación FAES y al PP a explicar "cómo se combate al sanchismo pactando con el PSOE". Disenso también pregunta cómo se puede responsabilizar a Vox del resultado cuando los 'populares' tendieron la mano durante toda la campaña no solo al PSOE, sino también al PNV e incluso han hecho llamamientos a los votantes de Podemos.