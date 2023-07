La APIF se suma a AF y al fiscal antidroga Luis Ibáñez y recurre el nombramiento de Delgado para Memoria Democrática

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha anunciado recurso en el Tribunal Supremo (TS) contra el nombramiento de la que fuera fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, sumándose así a las impugnaciones presentadas por la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que aspiraba al cargo. Según informan fuentes jurídicas a Europa Press, la APIF anunció el pasado 19 de julio la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado el 13 de junio por el Consejo de Ministros para adjudicar la plaza a Delgado. Fuentes fiscales apuntan que el escrito de impugnación se formalizará ya en septiembre. El nombramiento de Delgado se decidió en un tenso Pleno del Consejo Fiscal celebrado el 8 de junio que llegaba precedido por la polémica generada por la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio. Una vez iniciada la reunión, los siete vocales de AF y APIF insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la también ex ministra de Justicia incurría en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación destinada a los Derechos Humanos. García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza. Según explicó la AF, esta abstención impidió que la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta de nombramiento se formara correctamente, por lo que apuntan a una nulidad de pleno derecho. EN CONTRA DEL CONSEJO FISCAL El jefe del Ministerio Público propuso nombrar a Delgado, pese a que ésta solo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que pertenecieron tanto él como ella-- y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato. Finalmente, el Gobierno nombró a Delgado el 13 de junio. Antes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, solicitó un informe a la Abogacía del Estado que indicaba que no tenía margen legal para no elevar la propuesta de García Ortiz a favor de su antecesora en el cargo. Cabe recordar que el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, también llevó al Supremo el ascenso de Delgado a fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él competía igualmente. Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría: fiscal de sala. Este nuevo recurso de APIF llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS haya anulado por segunda vez el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de Menores. Ya lo revocó en abril de 2022 por falta de motivación. En respuesta, Delgado volvió a designarlo desarrollando las razones por las que le encomendaba el cargo. No obstante, el TS cree que sigue siendo insuficiente, por lo que ha vuelto a tumbarlo.