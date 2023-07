El Parlament de Cataluña vota hoy si designa senadoras a Marín (PSC) y Pallarès (Junts) en un clima postelectoral

El Parlament de Cataluña vota este miércoles la designación de la alcaldesa de L'Hospitalet (Barcelona), Núria Marín (PSC), y de la concejal de Reus (Tarragona) Teresa Pallarès (Junts) como nuevas senadoras autonómica en el primer pleno que se celebra tras las elecciones generales. Marín y Pallarès ya han recibido la luz verde de la Cámara catalana a su nombramiento en comisión este miércoles: PSC, ERC, Junts y comuns han dictaminado a favor de su elegibilidad, mientras que la CUP, Cs y PP se han abstenido, y Vox ha votado en contra. Las dos nuevas senadoras sustituirán a Lorena González (PSC), recién elegida alcaldesa de Balaguer (Lleida), y a Assumpció Castellví (Junts), nueva alcaldesa de Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona). En mayo de 2019, el pleno de designación de senadores autonómicos levantó polémica después de que la mayoría independentista vetara como senador del entonces diputado del PSC Miquel Iceta, a quien los socialistas querían nombrar presidente del Senado. Tres años después, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dio la razón al ahora ministro: amparó a Iceta y censuró que el Parlament hubiera cambiado el sistema de votación de papeleta (donde no es posible votar 'no') a electrónico para facilitar su veto. "Al optar por el sistema de votación electrónica y secreta se opta por un sistema de votación que permite el voto contrario a la propuesta formulada por el único grupo parlamentario legitimado para hacerla", afirmó el TC. SESIÓN DE CONTROL A continuación se celebrará la sesión de control al Govern y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, previsiblemente marcada por el resultado electoral del 23J y por el papel clave de las fuerzas independentistas en la gobernabilidad. Terminado el parón en las sesiones plenarias por la campaña, ERC y Junts se verán de nuevo las caras tras lanzarse apelaciones cruzadas al diálogo para hacer un "frente común" en la negociación de una posible investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Por su parte, el PSC llega a la sesión de control tras ser la fuerza más votada en Cataluña en las generales del domingo: con 19 diputados (+7) y más de 1,2 millones de votos, los socialistas registraron su mejor marca desde 2008. Con estos resultados, está por ver si el líder de los socialistas y de la oposición, Salvador Illa, redobla la presión sobre el Govern, después de ERC pasara de 13 a 7 diputados en el Congreso y perdiera 300.000 votos en las municipales. MOCIONES SOBRE "FRENTE COMÚN" Y RIPOLL Además, el pleno debatirá y votará el jueves una decena de mociones sobre la sequía y el coste de la T-Mobilitat (PSC), acerca de prohibir o limitar fondos buitre como arrendadores (CUP), el turismo (Cs), las leyes LGTBI (comunes), y la ley de memoria democrática (Vox). Entre ellas figura una moción de ERC contra los discursos del odio, que insta al Parlament a manifestar su compromiso con "unos Països Catalans plurales y libres de odio" tras los pactos de PP y Vox en Baleares y Comunidad Valenciana y la victoria de fuerzas de extrema derecha en el sur de Francia. En la misma moción, llaman a las fuerzas municipales en Ripoll (Girona) a "no normalizar la acción de la extrema derecha en su ciudad", donde gobierna Aliança Catalana después de frustrarse un pacto alternativo entre Junts, ERC, PSC y CUP --Junts se desmarcó a última hora--. Por otro lado, Junts presenta una moción que pide trabajar por un "espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica colegiada" entre el independentismo para avanzar en la hoja de ruta hacia la independencia. La falta de coordinación estratégica entre el independentismo fue una de las causas que esgrimió Junts para salir del Govern en noviembre de 2002, dejando a ERC con un Ejecutivo en solitario de 33 diputados. La moción recoge la propuesta de Aragonès de un "frente común para forzar el Estado a aceptar una solución política y democrática para la autodeterminación y la amnistía", que el presidente propuso ante la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox tras el 23J. PROPOSICIÓN DE LEY Y PROYECTO El pleno también celebrará el debate a la totalidad del proyecto de ley de elaboración de disposiciones normativas del Govern y una propuesta de la CUP para plantear al Congreso que incorpore "el crimen de ecocidio" al Tribunal Penal Internacional. También llega a su último trámite una proposición de ley del PSC para blindar por ley y elevar las indemnizaciones a víctimas de violencia machista, e introducirlas para supuestos de violencia vicaria que terminen con el asesinato de los hijos.