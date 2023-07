Daniel Innenarity: "La tecnología se ha convertido en una cuestión de poder"

Bruno Guerra

Santander, 26 jul (EFE).- El filósofo y Premio Nacional de Investigación Daniel Innenarity lamenta que la tecnología se ha convertido en un "campo de batalla" porque es una "cuestión de poder", cuando debería de afrontarse en el marco de la cooperación con medidas a nivel nacional, pero siempre en el marco de una visión global.

En una entrevista con EFE en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Innenarity defiende la educación de los jóvenes para que puedan navegar en el actual mundo de la información, que está incorporando la Inteligencia Artificial, en el marco de una alfabetización digital que apuesta por que sea inclusiva.

Pregunta.- ¿Puede ser un peligro para los menores cierto tipo de combinaciones de la Inteligencia Artificial (IA) con, por ejemplo, la pornografía?

Respuesta.- Sí, sin duda y que tenemos que afrontar con soluciones nuevas. Los mayores hemos crecido en mundo que cierto tipo de cosas que estaban prohibidas o eran inaccesibles. Para poner una analogía: en un mundo de información accesible el problema ya no es que falte información, sino que estás desorientado. En estos momentos lo que es difícil es tener criterios para navegar sin ahogarse en ese mundo de la información. En eso consiste la educación.

P.- En tema de educación, ¿cómo se puede incorporar la IA en sus medios? por ejemplo en la Universidad para que no se utilicen para producir Trabajos de Fin de Grado (TFGs).

R.- Ese debate lo hemos tenido en las Universidades. Inicialmente cometimos un error que fue pensar que era una cuestión pública. ¿Cómo hacemos que el estudiante no copie? Si lo planteamos así, ya lo tenemos resuelto porqué hay instrumentos para saberlo.

Si lo planteamos como una batalla de estudiantes o profesores sobre quién dice la verdad, porque un estudiante podría decir que un profesor haya usado el chat GPT, y así no avanzamos...entonces, ¿por qué no decimos o investigamos más sobre qué es lo que el chat GPT no nos puede proporcionar? Y por tanto, ¿qué habilidades y competencias debemos educar y luego valorar?

P.- Si en el siglo XX tuvimos un proceso de alfabetización, en el siglo XXI vivimos otro que es el digital. ¿Qué debemos tener en cuenta para que el proceso sea inclusivo y no sea desigual?

R.- De entrada partir del conocimiento de la desigualdad, que a veces no lo conocemos muy bien y que no es solo distributivo sino que se recibe también a la perspectiva de la percepción del futuro que tenemos si nos mantenemos en el mundo analógico. Para cierta parte de la población el futuro es algo amenazante, negativo, sombrío y lleno de riesgos y para otra parte de la población es algo más bien positivo y prometedor.

Nos sorprende ciertos comportamientos electorales e irritaciones de la gente como los chalecos amarillos o fenómenos de extrema derecha, y lo que hay es una democracia que no ofrece esperanza y promesas creíbles. Y luego, hay otro tipo de desigualdad que están relacionadas con el mundo digital y que es bastante diferente a las analógicas y sobre las que debemos trabajar.

P.- ¿Qué elementos habrá que tener en consideración para que no se hunda en el intento de regular?

R.- Fundamentalmente que la regulación se tiene que organizar en forma de diálogo entre distintos agentes. Esto no es una imposición de los legisladores sobre la tecnología, pero tampoco es una auto regulación de los tecnólogos. Por otro lado, hay que buscar horizontes de cooperación, porque la tecnología no puede acortarse parcialmente. Es como el cambio climático, tiene ciertas medidas que es oportuno realizar a escala nacional pero el horizonte de solución tiene que ser de tipo global. La tecnología se ha convertido en un campo de batalla, en una cuestión de poder.

P.- ¿Cómo incorporar la IA en el relato político sin que se vuelva un factor ideológico?

R.- Lo peor que nos podría pasar es que nos hicieran creer que la algoritmización de las decisiones es neutra desde el punto de vista ideológico. La nueva ideología que podría surgir es una especie de tecnocracia versión 4.0 para la cual lo que se ofrece es objetividad y neutralidad frente a la vieja política, que sería lo tremendamente ideológica y la polarizada. A ese discurso se le combate con dos argumentos: primero, dando la razón a la pretensión de que la vida política necesita más objetividad, datos y que sean mejor interpretados.

En esto la tecnología puede ser muy interesante y sus impactos de las legislaciones. Pero el otro argumento es hacer valer que hay una parte de las decisiones políticas que no es objetiva y no está al margen de las cualificaciones ideológicas. EFE

bg/fb/ads

(Foto)