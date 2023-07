Críticos de ERC piden replantear la estrategia tras los resultados electorales

Un sector crítico de las bases de ERC, el Col·lectiu Primer d'Octubre, ha pedido este miércoles a la dirección replantear la estrategia del partido en un congreso extraordinario, tras los resultados electorales en los últimos comicios. En un comunicado, han instado a abrir una "profunda reflexión" sobre la estrategia de la cúpula, que creen que no ha sido avalada por los votantes ni en las municipales --en las que ERC perdió 300.000 votos-- ni en las generales --en las que perdieron 400.000--. "La alternativa a no hacerlo comportaría tener que afrontar un escenario catastrófico para nuestro partido que queremos evitar", han advertido. El Col·lectiu Primer d'Octubre reclama abordar el cambio de rumbo con un debate sincero y "amplio" que escuche a todas las secciones locales del partido. Además, solicitan a los miembros de la dirección poner sus cargos a "disposición de la confianza" de la militancia y renovar los representantes de ERC en el Congreso de los Diputados. PACTAR LÍNEAS ROJAS CON JUNTS El colectivo ha defendido que el discurso de ERC debe volver a girar en torno a su "objetivo principal", la independencia, y que el independentismo debe encarar desde la unidad las negociaciones de la investidura. En ese sentido, reclaman pactar con Junts las "líneas rojas de las negociaciones" sobre una posible investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, sin rebajas respecto a la autodeterminación y buscando la complicidad de los partidos soberanistas vascos y gallegos. "De no aceptarse por la parte española, la responsabilidad de repetir elecciones será exclusivamente fruto de su falta de respeto a Cataluña", han añadido. ERC SE EMPLAZÓ A REFLEXIONAR En rueda de prensa este lunes, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, se emplazó a reflexionar sobre los resultados electorales y a hacer "autocrítica" durante las próximas semanas. ERC reconoció que no eran unos buenos resultados; sin embargo, los atribuyó en parte al hecho de que muchos de sus votantes apostaron por un voto útil a PSC o Sumar para parar la "ola reaccionaria" de PP y Vox.