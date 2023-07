Consejera catalana pide que no se use la fuerza independentistas para bloquear

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defendido este miércoles utilizar la fuerza que los votos han proporcionado a los partidos independentistas para la amnistía y la autodeterminación, "no para bloquear". "Es lo que siempre hemos defendido, también lo hemos defendido en el marco de la mesa de diálogo. Hemos abierto camino, no es suficiente y tenemos que seguir. Los que pensaban que la carpeta catalana estaba cerrada estaban muy equivocados. Está bien abierta, y aquí es un aviso a navegantes", ha destacado en la primera sesión de control al Ejecutivo catalán tras las elecciones generales. Para Vilagrà, el independentismo vuelve a ser calve y cree que los comicios han evidenciado que "no se puede gobernar contra Cataluña ni ganar unas elecciones sin Cataluña". Todo ello después de la diputada de la CUP Dolors Sabater haya criticado la estrategia de los republicanos y el resultado "nefasto" de la mesa de diálogo, y les haya emplazado a apostar por la amnistía y la autodeterminación. Tras asegurar que no comparte la diagnosis de Sabater, Vilagrà ha apuntado que ERC "siempre ha defendido la independencia en todas partes y desde todos los gobiernos" y ha invitado a los 'cupaires' a trabajar conjuntamente y a no quedarse como espectadores privilegiados del panorama político, ha dicho tras quedarse la CUP sin representación en el Congreso. REFLEXIÓN Tras la pérdida de voto de los partidos independentistas en las generales, la consellera ha admitido que no pueden hacer una valoración positiva de los resultados, teniendo en cuenta que han pasado de 23 a 14 diputados, y también ha lamentado el aumento de la abstención. Sí considera que los catalanes votaron "para frenar a la derecha y a la extrema derecha" tras ver las consecuencias de los gobiernos de PP y Vox en otras comunidades. "Cataluña es un bastión de libertad, de derechos sociales y nacionales, y plantaremos cara. Tenemos que trabajar juntos porque somos más fuertes que la censura", ha subrayado.