Ayuso se desmarca de Aguirre y da su apoyo a Feijóo que deber ser el candidato del PP si se repiten elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, quien ayer sugirió que el futuro de su partido pasa por Ayuso. "Esto no funciona así", ha afirmado la presidenta madrileña, quien ha dado su apoyo a Núñez Feijóo. En declaraciones a los periodistas tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Madrid y de la Junta Directiva Autonómica, Ayuso ha subrayado que no puede ser que el jueves estuvieran en un mitin con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aplaudiéndole y el martes se le esté "tirando por un puente". "No somos un partido que funciona así, no somos podemitas. Somos un partido de principios. La persona que el jueves era idónea para presidir España, lo sigue siendo (...) Es una cuestión de lealtad a España, respeto a las instituciones y la voluntad de los españoles en las urnas", ha defendido la presidenta madrileña. Considera, de esta forma, que Feijóo "por supuesto" que tendría que ser el candidato del PP en caso de repetición electoral porque sería "un sinsentido no hacerlo de esta manera". Además, ha añadido que "nadie preveía" estos resultados pero hay que "pelear cada día y estar a la altura dando confianza a los españoles".