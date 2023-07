Arrimadas se despide del Congreso lamentando que Sánchez pueda "perpetuarse" con un "Frankenstein con peluca"

La que fuera presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha despedido este miércoles del Congreso de los Diputados lamentando que al presidente del Gobierno le pueda "salir bien" la jugada del 23J y logre "perpetuarse en el poder" esta vez gracias a un gobierno "Frankenstein con peluca", en referencia a que lo haga con el respaldo del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. Así lo ha dicho durante su última intervención como diputada que ha tenido lugar en la Diputación Permanente del Congreso, donde se ha convalidado el último decreto anticriris sin votos en contra, pero con la abstención de Ciudadanos y Vox. Arrimadas ha aprovechado su despedida para dar las gracias a su partido por haberle dado la oportunidad de ocupar un escaño en la Carrera de San Jerónimo, señalar que ha "aprendido mucho" de todas sus señorías y desear "mucha suerte y aciertos a los nuevos diputados y al próximo gobierno" en una legislatura en la que ya no habrá parlamentarios naranjas y de la que su partido de autoexcluyó al no se presentarse a las generales. APLAUSO DE BOLAÑOS "Representar a los españoles ha sido el mayor honor de mi vida", ha confesado, recabando el aplauso de parte de los presentes, incluido el del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, que ha acudido a la Cámara para defender el decreto convalidado Pero no ha desaprovechado su último discurso para cargar contra Sánchez, criticando su abuso de los decretos leyes, tachando de "electoral" el último aprobado y echándole en cara que haya usado este instrumento para "imponer su poder sobre temas muy dispares", anulando, ha dicho, la capacidad de diálogo del Congreso y sustituyéndola por "pactos en los despachos con partidos nacionalistas". "Lleva años intentando perpertuarse en el poder y parece que a lo mejor no le sale mal del todo", ha añadido, en referencia a la posibilidad de que al final Sánchez pueda ser investido gracias a Junts. "Ya pensabámos que podríamos librarnos del 'Frankenstein', pero parece que el 'Frankenstein va a volver esta vez con peluca", ha apuntado, añadiendo que no entiende la "satisfacción" que los resultados electorales han provocado en el PSOE. "No sé qué hay que celebrar cuando la continuidad de alguien en el Gobierno depende de que a Bildu, ERC, el BNG o Compromís haya que añadir ahora al partido de Puigdemont", ha apostillado, incidiendo en la gravedad que, a su juicio, supone que se "normalice" y "todo el mundo dé por hecho que Sánchez puede pactar con el mayor prófugo de la Justicia española". APRUEBEN LA LEY DE LA ELA Además, Arrimadas ha hecho dos ruegos antes de su despedida final. A PSOE y PP les ha pedido que cambien la Ley Electoral porque "no puede ser que "España dependa de partidos que tienen un uno por ciento de los votos y cuyo principal objetivo y salir de España y su principal principio es el odio a España" A quienes compondrán el nuevo Congreso les ha rogado que aprueben la ley relativa a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en la próxima legislatura. Ha recordado que existe un amplio consenso en torno a esta norma, que la Cámara aceptó tramitar pero luego dejó olvidada en un cajón, y que generó "expectativas y esperanzas" en los enfermos y familiares. "Y no tiene derecho a ahogarla", ha concluido.