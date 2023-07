Aragonès pide "coraje" a Sánchez para negociar y le insta a hacer una propuesta

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido "coraje" al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, para abordar su posible investidura con los votos independentistas, y le ha instado a mover ficha en la negociación. "Si no lo hay, realmente lo que se expresó en las urnas podría quedar en nada, y sería una lástima", ha dicho en la sesión de control en el Parlament este miércoles en respuesta al líder del PSC y de la oposición, Salvador Illa. Por su parte, y tras imponerse como primera fuerza en Cataluña el domingo con 19 diputados, Illa ha expresado su voluntad de "persistir en la política de acuerdos", y ha deseado que los partidos estén a la altura tras los resultados del 23J. Aragonès ha advertido a los socialistas de que tienen una "gran responsabilidad" ante los resultados del domingo, y ha celebrado que el reparto de escaños en Cataluña haya sido decisivo para frenar --ha dicho-- a la derecha y la extrema derecha. La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica ALbiach, ha reprochado a Aragonès que empezara la campaña con un discurso "derrotista", reclamando un frente común ante PP y Vox, que finalmente no han logrado una mayoría absoluta. Ante ello, el presidente ha vuelto a celebrar esos resultados en Cataluña, pero ha advertido de que, con 14 diputados independentistas, el segundo "mensaje" que dejan las urnas es que hay que resolver el conflicto político en Cataluña. "Cataluña es también la principal cuestión que se tiene que abordar, con calma, discreción y toda la exigencia mutua necesaria", ha advertido. PIDE AL INDEPENDENTIMO IR JUNTOS Tal y como ha hecho ERC antes y después de la campaña, Aragonès también ha instado a Junts a trabajar juntos y aprovechar la "oportunidad" para Cataluña que, a su juicio, ofrecen los resultados electorales a las fuerzas independentistas. "El mensaje es que nos tenemos que entender, ponernos de acuerdo para aprovechar la oportunidad y avanzar hacia la resolución del conflicto", ha dicho. Ha advertido de que los reproches pueden dificultar este frente común y que, por lo tanto, no dirá nada que pueda comprometer ese trabajo conjunto, en lo que ve una "segunda oportunidad" tras los malos resultados --en sus palabras-- del independentimo el domingo. El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha avisado de que su partido se presentó a las elecciones "para defender a Cataluña, no para salvar al Estado español y su gobernabilidad", aunque ha señalado que los resultados les dan una posición de fuerza para negociar sobre el conflicto. Batet ha reprochado a ERC haber seguido "una estrategia concreta de alianzas a Madrid que no ha sido compartida con el conjunto del independentismo", y ha acusado a Aragonès de haberse apartado de la mayoría independentista del 52% en el Parlament que permitió su investidura. En la misma línea se ha pronunciado la CUP: Laia Estrada ha sostenido que los catalanes dieron un toque de atención al independentismo el domingo, y ha reclamado a ERC volver al "conflicto" defendiendo los derechos sociales y la soberanía desde el Govern. Aragonès les ha pedido trabajar junto al Govern para mejorar las vidas de los catalanes: "No soy nadie para dar consejos, pero nos gustaría contar con ustedes, que vean que pueden contar y que son importantes. Sería un primer paso imprescindible". CS Y VOX El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha preguntado a Aragonès por el calendario de los Presupuestos de la Generalitat, a lo que el presidente ha contestado que, primero, Haciendo debe enviar sus planes de financiación, aunque la "voluntad" es tener unos Presupuestos en 2024. Después de que Ignacio Garriga (Vox) haya criticado la acción del Govern en lengua, educación y seguridad, Aragonès ha replicado: "Algunos se esperaban un nuevo paseo triunfal como en 1939, pero esta vez hemos tenido la oportunidad de poder usar las urnas. Cataluña ha dicho claramente que no pasarán, y no han pasado".