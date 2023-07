Un libro disecciona el "oro inesperado" de la nueva generación del baloncesto español

Madrid, 25 jul (EFE).- El título de campeona de Europa que la selección española de baloncesto consiguió en el verano del 2022 resultó una sorpresa para muchos, fue "El oro inesperado" con el que una nueva generación de jugadores apareció en escena y que a su vez sirve de título de un libro que cuenta desde dentro cómo se vivió esa gesta.

La obra, escrita por el periodista Víctor Charneco, publicada por Córner y de la que ya está a la venta su segunda edición, fue presentada este martes en Madrid con la presencia del autor; del presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, y de jugadores internacionales como Rudy Fernández, Sergio Llull, Darío Brizuela, Jaime Fernández, Usman Garuba o Alberto Díaz.

"Había que contar todo el trabajo de los jugadores fuera de la pista, la familia detrás de 'La Familia' y el equipo detrás del equipo. Era importante mostrar como estos hombres se convirtieron en un equipo, la adaptación a los roles diseñados por el cuerpo técnico de Sergio Scariolo y la transmisión de valores que cada verano lleva a que estos jugadores, cuando se ponen la camiseta de España, se aglutinen en torno a un ADN reconocible", explicó el autor.

"Quiero dar las gracias al equipo por regalarnos una lección de vida y por compartirlo con los lectores a través de mi para que todos se puedan llevar una enseñanza. Gracias a quienes me han permitido durante cuatro meses bucear en la memoria colectiva de un triunfo que no se nos va a olvidar para poder reflejarlo con la mayor fidelidad posible", señaló sobre la obra, que incluye códigos QR con enlaces a material audiovisual.

Rudy Fernández, autor del prólogo explicó que quería expresar el sentimiento que tuvo a nivel personal. "Son mi segunda familia. Encontrarme otra vez con ellos y evadirme de los problemas a nivel personal, son cosas que conlleva el nombre de 'La Ffamilia'. Vivir esa experiencia junto a ellos me ayudo a ser mejor capitán y mejor compañero. La recompensa fue alzar ese título y dedicárselo a una persona tan especial como fue mi padre. Víctor está muchísimo tiempo con nosotros, pasa muchísimas horas a nuestro lado y se refleja bien en el libro lo que vivimos ese verano", dijo.

Asimismo se refirió a uno de los pasajes que se recogen en las páginas, su arenga en el descanso del duelo contra Finlandia: "No fue una bronca como tal, fue una arenga para decir que lo que nos había llevado hasta ese momento no lo estábamos reflejando en la primera parte. Era la sensación que tenía como capitán".

"Se nos daba una oportunidad de ser el equipo que habíamos sido todo el campeonato. En la segunda parte salimos de otra manera y en menos de tres o cuatro minutos estábamos por delante. Fue darles un empujón, saber que podíamos ganar o perder pero que si hubiera sido cruz nos hubiéramos ido con la cabeza muy alta", añadió el jugador del Real Madrid.

Por su parte, Garbajosa consideró que no se trababa solo de un libro sobre una gesta deportiva sino que suponía "una visión desde dentro", con una comunicación muy estrecha con los jugadores y con el cuerpo técnico. "Los partidos todo el mundo los vio pero lo que se gestó antes y esa visión desde dentro para el aficionado y no aficionado va a ser muy atractiva".

"Cuando más tranquilo me siento es cuando me siento cerca de ellos. Como presidente no ves solo lo que es el campeonato, sino lo que supone que el campeonato salga bien o mal. Todos lo han ganado todo y en verano vienen aquí porque quieren, a eso le doy un valor incalculable. Cuando llevas tantos años cuesta cada vez más esfuerzo. Son buenos tíos", agregó.

También tomaron la palabra algunos de los protagonistas del triunfo continental como el jugador del Unicaja Alberto Díaz, que ganó gran relevancia mediática a raíz de aquella cita: "Lo he disfrutado, lo he saboreado. Ese verano ha cambiado mi vida, la manera de ver las cosas. Me ha enseñado a adaptarme, a convivir con jugadores que son especiales no solo por la calidad sino por cómo te arropan".

"Estar con gente tan especial humanamente ha hecho que este recuerdo del verano durante el año sea muy especial. El oro es muy bonito, pero vivirlo con este cuerpo técnico y con estos jugadores no se olvida", afirmó el base malagueño.

Por su parte Darío Brizuela, nuevo jugador del Barça, manifestó: "Veníamos de una temporada catalogada como muy mala en Málaga (con Unicaja) e ir a la selección y sentirnos importantes nos ha dado una confianza extra que nos habían quitado, se ha visto reflejado en el siguiente año. Ser parte de un grupo con jugadores a los que veíamos lejos como rivales nos ha cambiado a la hora de jugar y de comprender cómo es un equipo, nos ha ayudado para ser capitanes en el nuestro".

Jaime Fernández expresó que tenía la confianza del equipo y del cuerpo técnico de que la final podía ser el momento. "Me sentí importante, parte del equipo, fue un trabajo más de ellos que mío por la confianza que me dieron. Sergio (Scariolo) me decía que mi momento iba a llegar y qué mejor momento que la final, que me salio un buen partido", apuntó.

Además intervino Sergio Llull, quien al final se perdió el Europeo por lesión: "Los veteranos intentamos que todo el mundo se adapte lo más rápido posible, que estén cómodos, que se lo pasen bien. En esos momentos intentamos que disfruten".

"Lo viví como un aficionado más, gritándole a la tele, saltando en el sofá, agarrándome de los pelos y disfrutando de los detalles que tuvieron conmigo. Si pude aportar mi granito de arena fui feliz y me alegré con la victoria porque sé desde dentro lo que trabajan todos", completó. EFE

