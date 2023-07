Rueda apela en la Ofrenda al "bien común" tras el 23J: "Nada puede estar por encima de lo que une a los españoles"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ejercido este martes por primera vez como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol, un acto en el que ha recordado que los españoles han comenzado "una nueva etapa en esta senda compartida que es nuestro país" tras las elecciones del 23J y ha considerado que las instituciones solo "acertarán" en este proceso si se "antepone el bien común". "Nada puede estar por encima de lo que une a los españoles de ambos hemisferios", ha dicho Rueda, parafraseando a la Constitución de Cádiz, en una alocución en la que ha señalado que la figura del Apóstol, "ejerce como recordatorio perenne de la importancia de que España y Galicia sigan avanzando unidas" a pesar de las "legítimas diferencias de pensamiento", de intereses particulares o de fe, "que no pueden impedir que encontremos la manera de cogernos de las manos para seguir avanzando unidos". Rueda ha comenzado su intervención recordando que ésta, su primera Ofrenda como delegado regio, es también la primera celebración presidida por el nuevo arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, al que ha deseado mucha suerte en su desempeño, destacando que la "ejemplar transición de la Archidiócesis de Santiago" supone "un ejemplo para todos dentro y fuera de la Iglesia". "Estos últimos días, los españoles comenzamos una nueva etapa en esta senda compartida que es nuestro país", ha añadido Rueda, en referencia a las elecciones generales. "Como sabe cualquier buen caminante, cuando un grupo afronta una bifurcación, no debe dividirse ni quedar paralizado por las naturales incertidumbres o por el miedo. Sea cual sea la alternativa que se tome, resultará más árida y pedregosa cuando los primeros pasos parten o podrían partir de la fractura o de la desafección", ha apostillado. En este sentido, ha reivindicado el papel de los representantes públicos como "abogados defensores de la pluralidad", para quienes "la individualidad debe quedar en segundo plano". "Los responsables públicos debemos de tener siempre presente que, en el ejercicio de nuestro cargo no nos representamos a nosotros mismos, ni tampoco a nuestros afines", ha añadido. SÍMBOLOS EN LOS QUE "CABEMOS TODOS" En la Ofrenda, Alfonso Rueda ha llamado a "recuperar el valor de los símbolos en los que cabemos todos" y a "reforzar la credibilidad de los representantes electos", "proteger a quien necesita amparo y promover un progreso racional y equilibrado", para que, "bajo la tutela de la corona" pueda construirse "una nación abierta, próspera y acogedora" en la que "cada español y cada gallego encuentren la misma emoción, el mismo confort y la misma paz" que los peregrinos que "contemplan por primera vez el botafumeiro". A renglón seguido, ha reivindicado el "estilo de vida del peregrino", un bastión de la existencia "tranquila, sensata y reflexiva", y ha aplaudido que "cada vez son más los distintos acentos" que llegan hasta la Catedral. "El Camino de Santiago registra una afluencia alta que constata no solo la recuperación del flujo turístico, si no también resalta principios que algunos creían olvidados", ha destacado. Entre ellos, ha mencionado la introspección, la calma, la búsqueda interior, el sacrificio o el compañerismo. Para concluir, el presidente de la Xunta ha recordado también en su intervención a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Angrois, "que nubló una noche del Apóstol de hace hoy 10 años". "Para las víctimas, para los que sobrevivieron a aquel siniestro y para todos los profesionales y voluntarios que aquellos días trabajaron y velaron por las víctimas, vaya nuestro respaldo y nuestra reclamación de Justicia", ha dicho.