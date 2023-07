Rudy Fernández: "El EuroBasket 2022 fue de las mejores experiencias que he vivido"

Madrid, 25 jul (EFE). - El alero-escolta y capitán de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández, expresó este martes que "el EuroBasket 2022 fue de las mejores experiencias" que ha vivido, y recordó el momento en el que se colgó el oro al cuello junto de sus compañeros y la importancia de los valores inculcados.

"Vivir esta experiencia con ellos fue una de las mejores experiencias a nivel profesional que he vivido. He tenido muchísimos compañeros que me han ayudado a ser el jugador que soy ahora y he intentado inculcar lo que hemos pasado durante tantos años a esta nueva generación", dijo Rudy en el acto de presentación del libro 'El oro inesperado'.

El capitán de la selección española, que acabará su carrera profesional con el combinado nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024, destacó la importancia de que los más jóvenes sigan transmitiendo este tipo de valores: "Cuando sean los veteranos del equipo tendrán ese reto de inculcar a los que vienen con muchísima fuerza, como estamos viendo en categorías inferiores, eso que hemos intentado nosotros darles".

"El nombre de 'La Familia' dice mucho, porque nos sentimos arropados cada uno. Son muchos años, y ahora tenemos la responsabilidad de que los jóvenes sepan que lo más importante es cuidar al compañero que tienes al lado. Eso la selección lo hace increíble", señaló el mallorquín.

Sobre la lesión que impidió estar a su compañero de equipo Sergio Llull en aquella cita, apuntó: "Para nosotros fue un palo, pero ver que una persona como Sergi se perdía ese campeonato nos dio un poco de fuerza, el tener esa mentalidad ganadora que es la que tiene él".

Rudy habló acerca de la preparación del equipo para la próximo Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia -que arranca el próximo 25 de agosto- en la que defienden título: "Ahora mismo es muy pronto el saber cómo llegamos. Es cierto que se ha ido viendo por sus redes sociales que los jugadores se preparan bien. Tenemos muchas ganas de empezar este nuevo reto, es una preparación muy exigente, con muy buenos partidos. Hay muchas ganas de afrontar otro campeonato", subrayó. EFE

