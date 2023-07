PSOE Granada pide "medidas contundentes" contra el edil de Juventud por "comentarios racistas" hacia votantes gitanos

El viceportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha pedido a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), "medidas urgentes y contundentes" contra el concejal de Juventud, Fernando Parra, después de que "vertiera en redes sociales comentarios racistas y ofensivos contra votantes gitanos del Distrito Norte en los que los llega a llamar analfabetos e incluso cuestiona su capacidad para ser votantes de legítimo derecho". Para Calvo, "es injustificable" que un edil del gobierno municipal se permita "insultar y criminalizar" de forma grave a la población gitana de la zona norte, "por sus formas, escasa formación, e incluso los adjetiviza como analfabetos, además de sugerir que no están legitimados y preparados para ejercer su derecho el voto". A juicio del socialista, "no se pueden consentir este tipo de afirmaciones por parte de un servidor público, mucho menos en un distrito que lleva años trabajando para quitarse estos estigmas y que luchan por ser reconocidos como granadinos y granadinos de primera". "Lamentablemente ahora nos encontramos a máximos responsables del PP haciendo este tipo de declaraciones, faltando el respeto y vertiendo comentarios que rozan el delito de odio contra vecinos y vecinas de Granada en un hecho insólito que no tiene justificación alguna, ni error, ni juventud", ha recalcado el socialista. "No se puede sostener este tipo de comentarios por parte de un servidor público, y mucho menos después de unas elecciones donde está claro que la ciudadanía ha dicho no a este tipo de argumentos de odio para hacer política. Estamos ante un hilo de comentarios racistas que ha estado colgado más de 12 horas en una red social. La retirada del mismo no ha sido por voluntad propia, sino por una llamada al orden. Unas disculpas de tapado no son suficientes, por lo que exigimos a la señora Carazo medidas contundentes que demuestren que la alcaldesa de Granada no está de acuerdo, ni es cómplice de este tipo de actitudes y opiniones". Para Calvo, tildar el tema de error "no es suficiente, con unas disculpas no se acaba con ideas racistas, clasistas y lamentables que parecen de otra época. Este señor hace una serie de prejuicios ante una sociedad, los vecinos y vecinas de Norte de población gitana que no se puede consentir ni admitir". Al respecto, el socialista ha avanzado que su formación está estudiando "acciones legales contra el concejal de Juventud, al que piden que se retracte de manera contundente, no con un tuit sino con una disculpa pública y su dimisión inminente ante un comportamiento tan reprobable e injustificado como este".