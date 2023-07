Otegi avisa a Sánchez: "No se puede depender siempre de los independentistas sin hablar de la vertebración territorial"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que "no se puede construir una alternativa que siempre dependa de los independentistas, sin empezar a hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial y de las naciones sin estado, con absoluta normalidad y serenidad". Así se ha pronunciado Otegi en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, sobre los resultados electorales de este 23J, valorando también la decisión de Junts para investir a Sánchez, avisando al líder socialista que tiene que ser "consciente" de que tiene que hacer cosas para facilitar que los partidos catalanes le apoyen. En este contexto, Otegi ha afirmado que su formación ya ha hablado "con alguien" del PSOE y ha asegurado que ellos tienen "predisposición" a hablar con el fin de "entablar y articular en las próximas semanas una solución" a la "difícil aritmética" para que haya un Gobierno en el que "no esté la derecha reaccionaria" de PP y Vox. Así, no descarta que los diputados de EH Bildu voten sí a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, si fuera necesario, y ha asegurado que, si es por ellos, no habrá repetición electoral. "Si hay algo que ha decidido el pueblo vasco este domingo, por encima de siglas políticas, es que no quiere un Gobierno del PP y Vox en el Estado español, porque nosotros somos independentistas y, mientras no seamos independientes, seguiremos formando parte del Estado español", ha añadido. Otegi ha considerado que también Cataluña "ha votado masivamente" contra un Ejecutivo de derechas en el Estado. En todo caso, ha dicho que tendrá que ser Junts, que tiene en su mano inclinar la balanza en estos momentos, "el que decida". "Pero también el Estado, el Gobierno, Sánchez y el PSOE, tendrán que ser conscientes de que tienen que hacer cosas para facilitar que haya una investidura por parte de los partidos catalanes. Yo he pedido a todo el mundo que haga ejercicios de responsabilidad y que se haga poco ruido y se trabaje mucho. Nosotros vamos a trabajar mucho", ha subrayado. Esta es la reflexión que él trasladaría al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, aunque también le diría que respeta "absoluta y escrupulosamente lo que vaya a decidir". "Yo considero que la prioridad de nuestros pueblos en estas elecciones y el mensaje prioritario que han lanzado ha sido ese. Ahora bien, sí digo que la pelota también está en el tejado del PSOE y del Gobierno", ha subrayado. CONTACTOS Arnaldo Otegi ha manifestado que desde EH Bildu se ha hablado "con alguien" del Partido Socialista. "En mi caso, ayer hablé con Jesús Eguiguren. Nosotros mantenemos una relación parlamentaria con el PSOE en Madrid, y todo el mundo sabe que la izquierda independentista habla con absolutamente todo el mundo que quiera hablar con ella", ha indicado. Tras admitir que "la aritmética parlamentaria que ha salido en el Estado" tras las elecciones generales es "un poco complicada", por su partido "no va a ser" que no haya un Gobierno progresista que impida un Ejecutivo del PP y Vox. "Hemos sido claros en eso, no hemos ido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Hemos dicho que, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar. Por tanto, esta es nuestra predisposición, hay que hablar, y hay que entablar y articular en las próximas semanas lo que puede ser una solución", ha destacado. Tras asegurar que cumplirán con "el mandato popular" de no dejar gobernar a "la derecha reaccionaria", ha añadido que ellos no ponen "precios ni líneas rojas en público" a un respaldo, por ejemplo, al Gobierno de Pedro Sánchez. PNV Preguntado por si ha recibido un WhatsApp del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ya se ha puesto en contacto con varias formaciones, entre ellas el PNV, ha resaltado que, quizá, el candidato popular "tenía una cierta esperanza" de que los jeltzales "entraran en algún tipo de operación" con su partido, "pero parece ser que se le ha cerrado la puerta". "Nosotros siempre hemos mantenido en campaña, y yo creo que es evidente que en el país todo el mundo sabe, que nosotros y el Partido Popular no entramos en la misma ecuación, en ningún caso", ha indicado. Según ha insistido, ellos han hecho una apuesta, "desde el inicio, para cerrar la puerta al bloque reaccionario", mientras que el PNV "ha tratado durante toda la campaña de hacer una cierta distinción entre el PP y Vox, diciendo que, si es con Vox, eso es una línea roja". "Para nosotros, el PP y Vox forman parte del mismo bloque reaccionario que va a aplicar un programa reaccionario. ¿El señor Feijóo es más moderado que el señor Abascal?, ¿en qué?, ¿en que va a derogar la Ley de Memoria Histórica, en que va a derogar todas las Leyes del Ministerio de Igualdad, en que va a respetar más la nación vasca y su derecho a decidir?, no, es prácticamente lo mismo. Y en políticas económicas y sociales son exactamente lo mismo", ha aseverado. Es por ello, tal como ha explicado, que ellos no han hecho "ninguna distinción" entre el PP y el partido de Abascal. "Forman parte del mismo bloque y, por lo tanto, Vox no hace mejor al PP", ha remarcado. AL ALZA Arnaldo Otegi se ha referido a los resultados de EH Bildu en los pasados comicios para afirmar que siempre se dice que han tocado "techo", pero siguen creciendo. "Y vamos a crecer en las autonómicas, lo doy por asegurado, siempre siendo lo más prudente y humilde posible", ha resaltado. El líder de EH Bildu ha afirmado que, de hecho, ya son "la segunda fuerza política" de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, "y tampoco a mucha distancia del PSE-EE y PSN, en unas elecciones generales polarizadas y en la que mucha gente ha votado con miedo para tratar de evitar a Vox". En todo caso, sí cree que son "la izquierda kilómetro cero". "Estamos aquí, las decisiones se toman aquí y las toman la gente que trabaja y vive aquí. Todos formamos parte de lo que ha decidido la ciudadanía vasca, pero hay una diferencia sustancial y es que algunos tenemos nuestros centros de decisión en el país, y otros consideran que las decisiones hay que tomarlas en el Estado", ha insistido. Arnaldo Otegi ha asegurado que otra diferencia entre EH Bildu y el PNV radica en que los jeltzales "han sostenido prácticamente todos los gobiernos en el Estado español, desde el de Felipe González, a los de Mariano Rajoy y José María Aznar o Rodríguez Zapatero". "Nosotros sólo hemos alcanzado acuerdos puntuales con un Gobierno y es un gobierno singular, porque es el primero de coalición desde la II República en el Estado español y porque, dentro de ese gobierno, había una fuerza política que se llamaba Podemos, que defiende la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación", ha destacado. Por ello, ha precisado que no están una "competencia" con el PNV, sino que les gustaría que hubiera una colaboración en "cuestiones de país a defender conjuntamente en Madrid".