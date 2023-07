Mulet avisa tras la designación de Morera como senador de Compromís: "Mucha gente de Iniciativa es partidaria de romper"

El hasta ahora senador territorial de Compromís Carles Mulet --perteneciente a Iniciativa, uno de los partidos que conforman la coalición-- ha asegurado que la elección para ese cargo del expresidente de Les Corts Enric Morera --representante de otra de las 'patas' de la formación, Més-- es "un antes y un después". Así, ha advertido que "mucha gente" de Iniciativa es "partidaria de romper definitivamente". "Entendemos que lo que nos queda es que la coalición deje de existir". Así lo ha aseverado Mulet, en declaraciones a Europa Press, antes de que esta tarde se celebre la ejecutiva de Iniciativa, en la que se valorará la situación, que ha calificado de "grave", pues "supone un antes y un después". De hecho, ha recalcado que "todos los frentes están abiertos, tanto el político como el judicial". En el aspecto político, ha asegurado que "mucha gente de Iniciativa son partidarios de romper definitivamente". "Entendemos que lo que nos queda es que la coalición deje de existir, puesto que ya les explicamos en la reunión de ayer las repercusiones que esto podía tener en el futuro y, sin embargo, no hay propósito de enmienda". A nivel judicial, Mulet ha apuntado que pedirá a Iniciativa que lleve el tema a los tribunales, "puesto que se trata de un acuerdo que es vinculante", aunque, si no aceptara, ha subrayado que será él mismo el que adopte medidas legales como afectado. "Es una hoja de ruta que tenían clara, puesto que desde que no está Mónica Oltra la tendencia era a quedarse ellos con todo, ya que parece que no les hacemos absolutamente ninguna falta, por lo que quieren quedarse con la marca y con los cargos", ha zanjado.