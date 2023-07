Moreno traslada a Feijóo apoyo del PP andaluz para afrontar la investidura y ofrecer Gobierno "fiable y estable"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido este martes su apoyo y el todos los compañeros andaluces a Alberto Núñez Feijóo para afrontar el debate de investidura como presidente del Gobierno y ofrecer a los españoles un Ejecutivo "estable, viable y fiable". Ha defendido el liderazgo de Feijóo, apuntando que al igual que ha sido capaz de unir al PP, será capaz de unir a los españoles, que no están ni para "malabares ni cambalaches". Durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica para hacer un balance del resultado de las elecciones generales del pasado domingo, Moreno ha valorado que Núñez Feijóo, un hombre "cabal", vaya a asumir la "responsabilidad" de presentarse a la investidura para ofrecer a España un Gobierno a la altura de los enormes desafíos que hay por delante, lo que demuestra su "talla política y humana". Ha recalcado que Núñez Feijóo ha dado "todo" a lo largo de 15 meses para que un partido que se encontraba en una situación "crítica" se convierta en el ganador de las elecciones generales, y ha dicho que en esta situación tan compleja lo "sencillo" sería dejar gobernar a la lista más votada, pero el "sanchismo no va a estar a la altura de las circunstancias". "Los andaluces vamos a estar empujando para que haya un gobierno estable, viable y fiable con Feijóo como presidente", según ha sentenciado Moreno, quien ha recalcado que esta comunidad es la que más votos y escaños ha aportado al resultado global del partido en las elecciones generales, con 25 diputados y 21 senadores. "Andalucía ha sido una pieza clave", según ha sentenciado. España, según Moreno, requiere de más "responsabilidad y sentido de estado que nunca" y no está para "malabares ni cambalaches", que es lo que ofrece el PSOE. Tras recordar que nunca en democracia el presidente del Gobierno ha sido el perdedor de las elecciones, ha alertado de que Pedro Sánchez quiere seguir al frente del Ejecutivo, "dispuesto a hacer lo que tenga que hacer" con tal de mantenerse en el poder. Hay que intentar por "todas las fórmulas", según Juanma Moreno, que se conforme un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, pese a que la "maquinaria" de la Moncloa esté tratando de trasladar que el PSOE ya tiene una "mayoría cerrada". Para Moreno, es verdad que el "sanchismo" puede conformar para un día una mayoría", sumando a todos los nacionalistas e independentistas, "pero no puede gobernar una legislatura ni un año en esas condiciones, lo sabe Pedro Sánchez y el conjunto de los españoles". "Esa mayoría deja de existir al día siguiente", según Moreno porque tendrían que ser "múltiples las cesiones al independentismo". Ha advertido de que desde Andalucía van a estar muy atentos porque si no, vamos a ver cosas que "nos van a helar a todos", empezando por los intentos de los nacionalistas e independentistas para "destruir el marco de convivencia y el proyecto de concordia constitucional", con Arnaldo Otegui (EH Bildu) y Carles Puigdemont (Junts), "mandando" en este país, en referencia a un posible pacto de Sánchez con esas formaciones. Moreno ha querido dejar claro que desde Andalucía se va a contribuir para "inspirar" el cambio en el Gobierno central y ha advertido de que "nadie piense" que se puede construir otra España sin contar con esta tierra, que no se quedará "callada ante los intereses personales de Sánchez". Para el presidente, el resultado de las elecciones generales en Andalucía demuestra la "confianza" de los ciudadanos en el proyecto político del PP andaluz, que es "fiable, razonable y que está absolutamente implicado en el presente y futuro de esta tierra".