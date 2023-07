Militares ucranianos reciben en Toledo formación sobre desminado "esencial" para la contraofensiva ante Rusia

Un total de 22 militares ucranianos se encuentran recibiendo, en la Academia de Infantería de Toledo, formación sobre desminado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "fundamental y esencial" para la contraofensiva que Ucrania está llevando a cabo contra Rusía. Un curso que estos militares ucranianos comenzaron el pasado 3 de julio y que concluye a finales de esta semana y por el que Robles se ha interesado entrando en varias de las aulas en las que estos militares ucranianos se están formando por parte de los profesionales del Ejército español. En concreto, los militares de la Academia de Infantería han explicado a Robles, en mitad de una de las clases, que lo que se está enseñando son técnicas básicas para la reducción o eliminación de minas mediante el adiestramiento en "un modo de combate" y otro más teórico, en escenarios "lo más realistas posibles". Los militares ucranianos se han dividido, por tanto, en dos pelotones de 12 miembros cada uno, uno que se encontraba en el campo de maniobras realizando una práctica de desminado urbano y otro en el aula para hacer una revisión de la práctica hecha en el campo de maniobras. Tras recibir las explicaciones oportunas, Robles se ha dirigido a los militares ucranianos presentes en el aula para transmitirles toda la "admiración" y el "apoyo" de España hacia Ucrania. "Ustedes están dando un ejemplo al mundo de coraje, defendiendo no solo su país sino también los valores democráticos", les ha dicho. Asimismo, les ha transmitido toda su solidaridad en un momento en el que el ejército ucraniano está sufriendo muchas bajas y ha lamentado los ataques sufridos, que pudo comprobar en una reciente visita a Ucrania. El teniente de los soldados ucranianos presente en el aula ha tomado la palabra después de la ministra para mostrar su agradecimiento con el apoyo prestado al afirmar que "no tiene precio" y que está siendo útil para formar a sus tropas. LA CONTRAOFENSIVA UCRANIANA En declaraciones a los medios tras su visita, Robles ha resaltado la importancia de este curso en el momento en el que se está produciendo la contraofensiva ucraniana, como consecuencia de las actuaciones que ha hecho el ejército ruso durante el invierno, sobre todo con las minas, que hacen que se requiera por parte de los ucraniano "un especial cuidado". En concreto, ha indicado que se trata de un curso de desminado para poder detectar y desactivar artefactos explosivos en un momento en el que el número de bajas en Ucrania, como consecuencia de la contraofensiva, "es importante" debido, precisamente, a las minas. "Creo que este curso que se está haciendo aquí en este momento y que yo he visitado es esencial y fundamental", ha señalado, para agregar que hasta el momento en España se ha formado a 1.840 militares ucranianos --1.100 de ellos en Toledo-- y mostrar que el compromiso "total y absoluto" de España con Ucrania. Así, ha afirmado que este lunes llegó desde España a Ucrania un hospital militar y que ahora están viajando diferentes vehículos como ambulancias y cuatro Leopard que faltaban. LOS HERIDOS TRASLADADOS A ESPAÑA También ha hablado de los heridos ucranianos que se han trasladado a España, concretamente a Zaragoza, para indicar que han sido atendidos un total de 65 con "terribles" amputaciones como consecuencia de las minas y que se les está operando y poniéndoles las correspondientes prótesis. "El Ejército español, una vez más, se está volcando en ayudar a los militares ucranianos que vienen aquí a España en formación, en ayuda humanitaria y también en ese tratamiento médico", ha afirmado la titular de Defensa. Finalmente, ha querido poner de manifiesto el "terrible dolor" que está viviendo Ucrania con "un número importante" de bajas, para agregar que Putin es el "único responsable" al estar vulnerando cualquier norma del derecho de la guerra. "Es de especial crueldad lo que está haciendo Rusia y por eso son tan importantes cursos como los que se realizan aquí de desminado para proteger la vida de las personas, no solamente de los militares sino también de los civiles", ha concluido.