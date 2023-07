Luca Koleosho deja el Espanyol para firmar por el Burnley inglés

Londres, 25 jul (EFE).- El Burnley ha cerrado el fichaje de Luca Koleosho procedente del Espanyol por una cifra de traspaso no revelada, por lo que estará vinculado al club las siguientes cuatro temporadas, según informó este martes el equipo inglés.

Koleosho, internacional sub-19 con Italia, se une a las ventas de Joselu Mato, Tonny Vilhena y Víctor Gómez como otro jugador que deja el club perico tras su descenso a la Segunda división la pasada temporada.

Luca Koleosho, de 18 años, nació Connecticut (Estados Unidos), donde creció y empezó a jugar al fútbol hasta que sus padres decidieron mudarse a España para ayudar a su hijo a desarrollar su fútbol.

El primer club por el que fichó fue el Reus en 2016 en el que estuvo hasta el 2020 cuando se unió a las categorías inferiores del Espanyol.

Ha disputado 20 partidos en total en toda su carrera profesional, 14 con el Espanyol B y 6 con el primer equipo entre liga y copa.

A pesar de su breve experiencia en el fútbol profesional, Koleosho ha llamado la atención de un club como el Burnely, un equipo que no atraviesa por su mejor momento tras ascender a la primera categoría del fútbol inglés esta pasada temporada pero que presume en su palmarés de dos Premier League y una FA Cup.

El nuevo jugador del Burnley habla así de su nuevo club: "Es increíble estar aquí. En cuanto recibí la llamada del entrenador, sabía que quería venir aquí. Hablamos de la manera en la que me pueden ayudar a mejorar y ser mejor jugador y me ilusioné mucho, no puedo esperar a que empezar".

Sus padres, nigeriano él y canadiense italiana ella, han hecho que pueda representar a Estados Unidos, Canadá, Nigeria e Italia.

Koleosho ha disputado partidos con EEUU sub-15 y fue llamado con Canadá para la concentración previa a la CONCACAF Nations League Finals. Finalmente se decantó por Italia con la que ya ha ganado el Europeo sub-19 este pasado junio.EFE

