Lambán califica de "excelente noticia" los resultados para los socialistas, pero en Aragón "no han sido buenos".

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que los resultados electorales del 23 de julio han sido una "excelente noticia, merced a un esfuerzo que hay que atribuírselo caside manera personal al candidato Sánchez", pero "pecaríamos de un exceso de condescendencia con nosotros mismos si no consideráramos que en Aragón los resultados no han sido buenos". El también presidente en funciones del Gobierno de Aragón ha advertido que el PSOE no puede caer en "triunfalismos", y menos aún en la comunidad aragonesa, "una de las que menos han mejorado sus resultados respecto a las autonómicas de mayo". Ha recordado: "Motivos de satisfacción no tenemos muchos, la derecha tiene mayoría absoluta". Ha considerado que "los partidos políticos nunca deben incurrir en triunfalismos porque pueden acabar equivocándose en los análisis y, en definitiva, pueden no tomar las medidas que tienen que tomar y ver el futuro con la claridad con la que lo tienen que ver". Respecto a las elecciones autonómicas, "el PSOE subió en votos y porcentaje en casi todas las comunidades autónomas, pero en Aragón fue de las que menos subió, apenas un 1,57%", ha incidido. El presidente en funciones ha comentado que en la noche del 23 de julio envió un whatsapp de felicitación al presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, porque "por segunda vez en dos meses el Partido Popular ha ganado claramente las elecciones en Aragón y además con Vox en los dos casos, tanto en las autonómicas como en las generales han conseguido mayoría absoluta". Ha reconocido que para los socialistas ha sido "una excelente noticia la pérdida del diputado de Teruel Existe porque "es una fuerza política que no ha aportado nada, ha demostrado mucha incoherencia, se ha demostrado errática y, en las últimas semana después de las elecciones autonómicas la hemos visto con votos obtenidos de la izquierda turolense apoyar a la derecha para conformar instituciones". En su opinión, los electores turolenses lo han tenido en cuenta y se lo han hecho pagar en las urnas quitándole el diputado que ha tenido en estos últimos cuatro años. Lambán ha señalado que es conveniente para este país la vuelta al bipartidismo: "Lo digo sin ningún tipo de ambages, y es conveniente que fuerzas políticas cantonalistas de esta naturaleza, que no es hacer sino fragmentar los parlamentos e introducir inestabilidad, es conveniente que este tipo de fuerzas políticas vayan retirándose". En estos comicios generales, Lambán ha opinado que a los ciudadanos españoles "les ha atemorizado lo que empezaban a percibir de gobiernos PP-VOX" y "las excentricidades y excesos de las últimas semanas han removido muchas cosas en el ámbito de la izquierzda y se ha votado más al PSOE en toda en España", incidiendo en que de las las comunidades autónomas donde menos diferencia ha habido entre el voto autonómico y el voto de las generales". Respecto a la formación del futuro Gobierno de España, Javier Lambán ha expuesto que "estamos inmersos en un debate que afecta a los actores nacionales de la política". Ha apostillado que "Feijóo, como ganador de las elecciones, está intentando formar un gobierno, algo que tiene aparentemente muy difícil y no sé si en caso de fracasar, el candidato Sánchez optará a reeditar el gobierno". "Sucede todo de manera tan vertiginosa, se producen acontecimientos tan inesperados, tan imprevistos, que hacer en estos momentos cábalas es una temeridad. En este momento lo que me preocupa es Aragón y lo que si quiero que haya pronto es un gobierno en Aragón por el bien de Aragón", ha explicado. GOBIERNO DE ARAGÓN Por otra parte, ha declarado que el ganador de las elecciones autonómicas en Aragón, Jorge Azcón, ha preferido esperar a que pasen las generales ·para que ese proceso no se viera contaminado por su investidura y presumiblemente será VOX con el que puede hacer un gobierno más o menos estable". Ha achacado a Azcón que ha tenido "un puntito de irresponsabilidad porque no se puede estar tanto tiempo sin negociar". En este sentido ha referidolo siguiente: "Acaba de decir que se van a empezar otra vez contactos con tres fuerzas políticas; entiendo que los empiece y creo que los terminará pronto, espero, con VOX, que es su aliado natural, aunque de Teruel Existe se puede esperar cualquier cosa vista la trayectoria absolutamente errática e incoherente de este grupo político". Javier Lambán ha avanzado que a Azcón no le va a poner ningún palo en la rueda, y le ha deseado que forme gobierno cuento antes, aunque ha expresado sus dudas "de que ese gobierno pueda dar a la política y a la sociedad aragonesa la estabilidad que le ha dado un gobierno actual". El presidente en funciones ha hecho estas declaraciones durante su visita a la Feria de Zaragoza, y ha trasladado que "hay muchas cosas pendientes en Aragón, inversiones confirmadas que necesitan un gobierno, que las verifique y las ponga en funcionamiento".