Junts reitera las condiciones para una investidura de Sánchez y avisa de que no las rebajarán

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha reiterado las exigencias de Junts para una investidura del candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha avisado: "No hemos venido a rebajar nada". Preguntada por si Junts ha fijado las condiciones para una posible investidura en una entrevista en TV3 de este martes recogida por Europa Press, ha respondido que son: la dirección estratégica del independentismo, la unidad de dichas fuerzas en Madrid y una mesa de negociación que aborde la amnistía y la autodeterminación. Para Borràs, estas condiciones son las mismas que han defendido siempre: "Es lo que hizo que no votáramos a Pedro Sánchez en dos ocasiones, precisamente porque se negaba a afrontar este problema político". "Hemos venido a conseguirlo todo. Haríamos mal en empezar una negociación rebajando nada. Nuestros puntos han estado muy claros desde el principio", ha defendido. Borràs ha convenido en que el independentismo es quien puede dar gobernabilidad al Estado e, interpelada sobre si ello condiciona su posición ante una investidura, ha valorado que es "Sánchez el que tiene la obligación de desbloquear la vía política". "CONTACTOS POST-ELECTORALES" Ha mencionado "contactos post-electorales" con el PSOE, que ha dicho que sabe a través de qué vías debe impulsar las negociaciones para la investidura, y ha pedido máxima discreción en las mismas. En este mismo sentido se ha expresado al ser preguntada por la designación del exdiputado Jaume Asens como encargado de la negociación por Sumar. GRUPO INDEPENDENTISTA EN EL CONGRESO La presidenta de Junts ha asegurado que su formación ha propuesto "siempre" que los independentistas conformaran un grupo conjunto en el Congreso, puesto que, a su juicio, les habría podido dar la clave y hacerlos fuertes, y ha lamentado que los republicanos se hubieran desmarcado de ello. Ni los de Borràs ni los republicanos han conseguido en las elecciones de este domingo el porcentaje de voto necesario para poder formar grupo parlamentario propio, con lo que tendrán que buscar fórmulas para no acabar en el grupo mixto. Ha dicho que no ha hablado "sobre esta cuestión con nadie de la dirección de ERC", si bien se ha abierto a explorar todas las posibilidades y ha opinado que el grupo conjunto podría ser una buena manera de trabajar. PUIGDEMONT Sobre si abordarán la situación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las negociaciones de una investidura, ha insistido en poner "el país por delante del partido" y de intereses personales, ha dicho. Y ante la petición de la Fiscalía de este lunes al instructor del 'procés', Pablo Llarena, de que reactive las euroórdenes contra Puigdemont y el exconseller de la Generalitat Toni Comín, ha criticado que --textualmente-- el Estado hace política y ha zanjado: "Todos sabemos la Fiscalía de quién depende".