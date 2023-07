Imputado un vecino de Ceuta por odio y amenazas graves a dirigentes de Vox en una trifulca en la calle

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha dictado un auto de procedimiento abreviado en que imputa dos presuntos delitos de odio y amenazas graves contra los dirigentes de Vox en la ciudad autónoma a un hombre, que según el relato de hechos confeccionado por el magistrado a la luz de las diligencias instruidas, se acercó en una calle del centro al portavoz de la formación en la Asamblea regional para llamarle "perro". De acuerdo con la resolución judicial, a la que ha tenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, posteriormente habría arremetido verbal e incluso físicamente contra el resto de parlamentarios locales y nacionales presentes y uno de sus asesores gritándoles "os voy a matar a todos, os voy a matar, voy a ir a por vuestras familias, por vuestros hijos y mujeres y todos vosotros, perros, maricones, hijos de puta". Tras repasar los vídeos de la trifulca y escuchar las declaraciones de varios testigos y los implicados de ambas partes, que se denunciaron mutuamente, el imputado, cuya identidad responde a las iniciales A.I.A., paseaba con su esposa y su hijo cuando se cruzó con la comitiva de Vox que acaba de participar en un acto institucional por el 2 de mayo. "Sabedor" de su adscripción política y "movido por el odio, violencia e ira frente a los miembros de dicho grupo por pertenecer al mencionado partido", el hombre empezó a insultar ("perro, te voy a reventar, hijo de puta y otras manifestaciones en idioma árabe") e incluso a "tocar en el pecho violentamente" al portavoz de Vox en la Asamblea regional, Carlos Verdejo, antes de ser separados. Acto seguido, "lejos de deponer su actitud, la cosa fue a más" y golpeó al asesor que grababa la escena con su teléfono móvil. La resolución del juez considera que la mediación del resto de dirigentes de Vox (entre ellos, las entonces diputada y senadora por Ceuta en las Cortes Generales) se produjo "sin intención violenta o agresiva", pero el procesado "les indicó expresamente, en voz alta y a gritos, 'os voy a matar a todos, os voy a matar, voy a ir a por vuestras familias, por vuestros hijos y mujeres y todos vosotros, perros, maricones, hijos de puta". El auto recoge que todos los políticos sintieron "gran temor" y que el asesor golpeado "ha tenido que marcharse a vivir fuera" de la ciudad autónoma. El magistrado considera que los hechos denunciados por A.I.A., que ha sobreseído, "no se sostienen" y que en ningún fue momento fue él el agredido más allá de "a lo sumo agarrado, sujetado para evitar que continuara con su actuación delictiva". Tampoco se cree en base a los "indicios racionales" analizados y recopilados que el origen de la trifulca fuese que Verdejo se hubiera referido a la esposa del hombre como "perra", ya que "no se ha justificado" y "no es lógico pensar en tal situación cuando aquellos se encontraban en un espacio público y son sobradamente conocidos en Ceuta". El magistrado ha dado diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que, en su caso, soliciten la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.