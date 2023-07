Imputado un guardia civil por unas grabaciones en las que desvelaba prácticas irregulares

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo en una carretera. (Foto de archivo / Europa Press).

El juez Santiago Pedraz llamará a declarar como investigado a un sargento primero de la Guardia Civil en una causa de narcotráfico en relación con unas grabaciones que le hizo una mujer con la que al parecer mantenía una relación sentimental y en las que se jactaba de prácticas irregulares en sus investigaciones como el uso de balizas de seguimiento sin autorización.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional adopta esta decisión tras haber tomado este martes declaración en calidad de testigo a la mujer que realizó las grabaciones, por lo que aún no ha fijado fecha para la comparecencia del agente ahora imputado.

Pedraz rechazó previamente concederle a esta mujer la condición de testigo protegido en connivencia con la Fiscalía Antidroga, que considera que no se justifica la razón por la que se hicieron las supuestas grabaciones, ni por qué no se denunciaron los hechos más que a raíz de su amistad con la pareja de uno de los investigados, “lo que daría poca credibilidad a dicha persona”.

La existencia de estas grabaciones se puso en conocimiento del juez a través de una de las defensas personadas en la causa Águila Frozen, una operación de tráfico de droga surgida con datos desencriptados de la plataforma Encrochat y cuyo principal investigado es Antonio Menéndez, alías Niño Skin, uno de los líderes de los Ultra Sur. En las grabaciones aportadas, este sargento primero del Grupo de Delitos Económicos, S.B.M., según denunciaba dicha defensa en un escrito al que ha tenido acceso EFE, reconocía que en esta investigación se han utilizado balizas sin autorización y que se han presentado informes sobre vigilancias que nunca se produjeron.

La utilización de balizas ilegales -añadía esta defensa- fue detectada por múltiples investigados y llego a ser objeto de una querella por mi representado que fue sobreseída por no haberse podido determinar el autor. En una de esas conversaciones grabadas, la testigo le pregunta a su interlocutor: “Y luego, por ejemplo, si ves dónde vas, ¿tienes que decir por qué lo has encontrado, con la baliza y todo?”.

“No porque es falso todo -responde-, esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales. De hecho, a éste que vamos a detener ya le detuvimos, nos había quitado dos balizas. Y con lo que es, en el coche, les digo: montadle en el coche y le lleváis al Juzgado vosotros (inaudible), encapuchaos o haced lo que queráis. Y rascadle (inaudible), rascadle un poquito a ver porqué”.

Y continúa relatando: “Y va el tío diciendo que, bueno, que mi jefe va a por ellos, que no sabe por qué. A por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos superilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos... Cosas que son verdad. Que se la hemos liado, ¡Vamos, que si se la hemos liado!”. ”¡Les hemos hecho de todo! Pero es que si no a esta gente cómo les pillas. Yo no puedo ir detrás. Es que yo no puedo ir siempre… El otro día me decía mi colega vamos tres pasos por detrás…”, llegaba a desvelar.

