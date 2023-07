(Actualiza la NA2102 con más declaraciones)

Santiago de Compostela, 25 jul (EFE).- El candidato del PP y líder de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, ve una "conclusión precipitada" asumir que no formará gobierno, tras conocerse la negativa del PNV a negociar la investidura con el Partido Popular, posición que el partido vasco trasladó anoche.

"Decir que no se tienen apoyos por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada", ha señalado este martes en Compostela Núñez Feijóo, que en el Día de Galicia ha querido asistir, como hacía en sus tiempos de presidente de la Xunta, a la ofrenda al Apóstol.

"UPN y Coalición Canaria están en la mejor de las disposiciones", ha remarcado acto seguido, y ha añadido que en las próximas semanas hablará con el PSOE y con Vox, "y a partir de ahí vamos trabajando".

Con todo, para ser investido Núñez Feijóo necesita el sí tanto de Vox como de los nacionalistas vascos, dos partidos muy enfrentados.

También efectivamente el de Coalición Canaria, que ha comunicado que no respaldará un gobierno en el que esté Vox, aunque Feijóo cree que están en el camino de votar sí.

Por el momento, así las cosas, Núñez Feijóo, que ha hecho estas declaraciones a la prensa acompañado por Alfonso Rueda, jefe del Ejecutivo gallego, solamente ha sumado el sí de Unión del Pueblo Navarro (UPN), con un diputado, que se sumará a los 136 que el PP logró en las urnas.

Vox, con 33 actas, habló desde la noche electoral de que estaban listos tanto para ir a la oposición como para encarar una repetición de los comicios.

Núñez Feijóo, en su pequeña intervención ante los medios de comunicación después de que Alfonso Rueda firmase en el Libro de Honra de Santiago, ha indicado que el candidato socialista y titular del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la misma noche electoral le propuso "empezar a hablar" después del voto exterior, el CERA, por lo que el diálogo debería comenzar en "los primeros días de agosto".

Feijóo ha contado que jamás podrá "olvidar" la "victoria" que ha tenido siendo la primera vez que se presenta.

"España merece estabilidad", ha hecho hincapié. Para él sería un "inmenso error" que tengan el mando los "independentistas" que, ha vuelto a decir, han perdido "escaños", "apoyo" y "votos", mientras que los partidos "de Estado" han ganado "en apoyo y votos" y cosechado un resultado "muy importante".

"Yo, es evidente que cumpliré mi deber, y es evidente que intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas", ha anticipado.

"Es muy, muy importante, que España mande un mensaje a Europa de que la presidencia de turno es algo serio que España no puede desaprovechar y que la fuerte economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos que han dicho muy claramente que no les interesa España", ha añadido.

"A mí sí me interesa España y acabo de recibir un mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno", ha zanjado Núñez Feijóo.

A continuación, en su recorrido por el Obradoiro ha recibido peticiones de fotos, que ha atendido, y ha repartido abrazos y saludos. EFE

