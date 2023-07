El PSC no ha abordado la investidura con ERC ni Junts pero está "a disposición" del PSOE

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha afirmado que no han abordado la posible investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, con ERC ni Junts, pero están "a disposición" del PSOE por si les piden intervenir en la negociación. "No somos quienes lideramos estas conversaciones", ha dicho este martes en rueda de prensa desde el Parlament, preguntada por si han contactado con dirigentes de los republicanos y de Junts. Sobre sus condiciones para la investidura, Romero ha mantenido que cada partido decide su estrategia bajo su responsabilidad, en sus palabras, y ha defendido "que cada uno se tome el tiempo que necesite para que llegue a buen puerto". En ese sentido, ha recordado que el Reglamento del Congreso "no tiene reloj" que marque unos tiempos, como sí lo tiene, por ejemplo, el del Parlament. DIPUTACIÓN Preguntada por la entrada de ERC en el gobierno de la Diputación de Barcelona con PSC y comuns, antes de su anuncio oficial, Romero ha asegurado que los socialistas siempre han buscado un gobierno "amplio y estable" para la corporación supramunicipal. La portavoz del PSC en el Parlament ha recordado que negociaron sobre la Diputación con todos los partidos salvo con Vox, y ha defendido pactos con quienes compartan el objetivo de "seguir transformando" las ciudades de la provincia. LEY CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Por otro lado, Romero ha explicado que el PSC lleva al pleno de esta semana una proposición para blindar por ley las indemnizaciones a víctimas de violencia machista y elevarlas. Si sale adelante, la indemnización a víctimas de violencia machista pasará de 3.000 a 17.000 euros; la que reciben los niños huérfanos por violencia machista, de 5.000 a 103.000; y las madres con niños asesinados por sus parejas o exparejas percibirán una indemnización superior a los 50.000 euros. Además, el PSC ha pedido la comparecencia del conseller de Territorio, David Mascort, sobre la situación de la sequía, después de que no asistiera a la comisión de seguimiento del viernes y que no esté previsto que esté en el pleno el jueves, ha dicho.