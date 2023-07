Dos trabajadores heridos y uno más, atrapado, al desprenderse la fachada interior de un colegio en Logroño

Dos personas han resultado heridas y una más, atrapada, en el desprendimiento que, a primera hora de esta mañana, se ha producido en la fachada interior del colegio Adoratrices de Logroño. Las víctimas son tres trabajadores que estaban haciendo obras en el centro. En estos momentos, efectivos de la Unidad Canina de la Policía Nacional se encuentran buscando al trabajador atrapado bajo los escombros. Igualmente, los servicios de emergencia, tanto Bomberos como Policía y ambulancias, mantienen acordonado en el entorno del centro, situado en la calle Juan XXIII de la zona de las Cien Tiendas de la capital riojana. De acuerdo con las primeras apreciaciones de testigos, se ha oído un gran estruendo en la zona, al caerse la fachada hacia el interior del inmueble. Los dos trabajadores heridos han sido trasladados al Hospital San Pedro de la capital riojana. Como ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación el concejal de Administración Pública, Interior y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, el derrumbe se ha producido "a las diez menos cuarto de la mañana". "Nos han avisado -ha relatado- que se había producido un derrumbamiento en una zona de obras del colegio Adoratrices, en una zona que se está adecuando para residencia, en la parte interior de centro", en concreto, se habría derrumbado el forjado de una serie de plantas. Una vez recibido el aviso a través del Servicio de Emergencia SOS Rioja 112, se ha movilizado para atender al suceso a la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Logroño y se ha desplegado el hospital de campaña del 112. Iglesias ha señalado que "las investigaciones las está llevando Policía Nacional, puesto que puede producirse algún tipo de legislación laboral que tenga que afectar". En concreto, de acuerdo con el relato del edil, "había tres personas trabajando dentro, dos de ellas han podido ser rescatadas con vida, una con heridas leves y otra con heridas un poco más importantes, pero también consciente y con vida". Ambos han sido evacuados al Hospital San Pedro. "Y queda una tercera persona atrapada en la planta baja del edificio, donde han caído todos los escombros, que los Bomberos de Logroño no han podido rescatar por la gran cantidad de escombros que hay encima", ha dicho el concejal, quien ha apuntado que "se ha llamado a la Unidad Canina de la Policía Nacional, hay un perro en este momento intentando localizar a la persona". A ello ha sumado que "están también los técnicos municipales del Área de Arquitectura dentro del edificio apoyando al cuerpo de Bomberos". También se encuentra dentro el alcalde logroñés, Conrado Escobar, con el concejal de Arquitectura "y el concejal de Urbanismo está en el Ayuntamiento con el expediente comprobando que todas las licencias concedidas y todos los permisos estaban dentro de lo que se estaba ejecutando". Francisco Iglesias ha podido detallar que el derrumbe no ha afectado al colegio, sino a una parte, "si miramos el colegio desde Juan XXIII en la parte izquierda, un ala lateral, más o menos independiente del resto del edificio". Así, "los técnicos municipales y Bomberos están comprobando que no hay ninguna otra afectación de estructura en esa parte que, en principio, es por donde están entrando los Servicios de Emergencia, donde han evacuado a los heridos y donde están haciendo las inspecciones". Ha señalado que el derrumbe no ha caído al patio del centro, "porque era una zona vallada por obras, tenía unos metros de distancia respecto a la zona de obra y los escombros han caído muy en vertical, incluso alguno todavía está colgando desde las ferrallas que hacen lo que es el forjado, están colgando y bueno, pues ha sido un colapso vertical". "Entonces han caído en un área muy delimitada, pero sí es verdad que todos han caído concentrados en una zona y es donde está esa persona que queda todavía por rescatar", ha concluido el concejal.