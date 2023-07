Dictan una nueva orden de busca y detención al 'estafador del amor' al no presentarse a un juicio

El Juzgado Penal 16 de Barcelona ha dictado una nueva orden de busca, detención y puesta a disposición para Albert Cavallé, conocido como 'el estafador del amor', tras no presentarse este martes al juicio que estaba contra él. La defensa ha expuesto ante la jueza que no ha podido notificar la citación a Cavallé, por lo que ha pedido suspender el juicio, y la Fiscalía ha estado de acuerdo en aplazarlo porque la ley no permite juzgar en ausencia a los acusados que se enfrentan a penas superiores a dos años de prisión, como en este caso, en el que la fiscal pide dos años y medio de cárcel por presunta estafa continuada. El 1 de junio, el Juzgado Penal 1 tomó la misma decisión ante la ausencia de Cavallé --que alegó causas médicas y sin justificante-- a otro juicio en el que la Fiscalía pedía una condena de tres años de cárcel por un presunto delito de estafa continuada a una mujer a quien pidió 850 euros repartidos en dos préstamos que nunca devolvió. Este tipo de orden de busca, detención y puesta a disposición se emite para asegurar que Cavallé pueda ser enjuiciado, e incluye la opción de que al ser detenido espere unos días en prisión hasta que se lleve a cabo el juicio. Este martes la jueza ha matizado que, una vez Cavallé --ya acumula ocho condenas por estafa, cinco de ellas firmes-- sea detenido, decidirá entonces si lo envía a prisión hasta juzgarle o bien si le notifica una nueva fecha para citarlo en el juzgado.