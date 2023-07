Coalición Canaria se abre a negociar una abstención si no hay acuerdos con la "extrema derecha" o la "extrema izquierda"

La diputada electa de Coalición Canaria (CC) Cristina Valida ha abierto la puerta a que su formación negocie una abstención con alguno de los dos posibles candidatos a la Presidencia del Gobierno, sin decantar de un lado o de otro su voto a favor, siempre y cuando no haya acuerdos de gobierno con la "extrema derecha" o la "extrema izquierda". Un día después de que la formación canaria mostrara el lunes su rechazo votar a favor de gobiernos en los que estuvieran partidos "extremistas" a izquierda o derecha, Valida ha expresado en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, la disposición de Coalición Canaria a abstenerse en una investidura de un candidato sin el apoyo de estos partidos. "Nosotros, aunque no apoyemos la investidura, podemos negociar una abstención en cualquier caso si se dieran las circunstancias y se cumplieran con los compromisos para los que yo voy al Congreso", ha desvelado la diputada, enfatizando no obstante su negativa a abstenerse en una investidura si hay pactos de gobierno con los que considera partidos de extrema derecha o extrema izquierda. Las condiciones que Coalición Canaria pondría encima de la mesa para una negociación serían la revisión de la financiación autonómica y la reconstrucción de la isla de La Palma, dos cuestiones "fundamentales" y sin las que no habría "negociación posible". En este sentido, la diputada ha recordado que en el caso de no votar a favor en una investidura, su formación será útil y "muy necesaria" y tendrá "sentido de Estado" para negociar presupuestos y en las votaciones ordinarias del Congreso CONTACTOS CON FEIJÓO Y BOLAÑOS Valida ha detallado que en los últimos días el presidente del Gobierno de Canarias y presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha recibido llamadas por parte del ministro de la Presidencia en funciones, el socialista Félix Bolaños, así como del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Han sido dos llamadas de toma de contacto. No se ha profundizado en nada más", ha explicado la diputada regionalista. También ha enfatizado que estos primeros contactos han sido de "felicitación y de tanteo", pero que se deben dar aún "muchas otras sumas" con otras formaciones antes de negociar un pacto de investidura con PP o PSOE.