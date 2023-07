Catalina Usme: "Estamos felices. Esto fue lo que soñamos"

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- Catalina Usme, autora de primer gol de Colombia en la victoria por 2-0 sobre Corea del sur en el debut de ambas selecciones en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, aseguró este martes que con este resultado han hecho realidad un sueño que les permitirá seguir avanzando en el torneo.

"Estamos felices, esto fue lo que soñamos desde que llegamos acá. Vamos paso a paso, queremos construir cosas muy grandes con este equipo, nos preparamos muy bien", manifestó a periodistas.

Usme, jugadora del América de Cali y goleadora histórica de la selección colombiana, marcó a los 30 minutos, de penalti, el primer gol del equipo cafetero en este Mundial, en el que está emparejado en el Grupo H junto con Corea del Sur, Alemania y Marruecos.

"Antes de patear (el penalti) todas se me acercaban y yo les decía que tranquilas. Me encanta la confianza que me tienen, más allá de la presión, sentía una emoción grandísima por poder abrir el marcador para mi equipo", agregó.

La delantera de 33 años consideró "fundamental" el triunfo ante las coreanas en un partido difícil que consideró "típico de un mundial" por "la ansiedad, las ganas de querer representar bien al país".

Usme recordó que antes del partido le dijo a su compañera Linda Caicedo que "que confiara en ella y en sus compañeras porque en la Copa América este equipo la hizo grande, y ahora era el momento de que le retribuyéramos al país todo lo que está esperando", añadió.

Con la victoria, Colombia se instala en el segundo lugar del Grupo H que encabeza Alemania gracias a la goleada por 6-0 que propinó a Marruecos en su debut.

La selección Cafetera volverá a jugar el próximo domingo, precisamente con Alemania. EFE

