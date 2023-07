"CampeoneX", el ejemplo perfecto de que no hay nada imposible

Madrid, 25 jul (EFE).- Javier Fesser da una vuelta de tuerca al universo único de "Campeones" en su segunda parte, "CampeoneX", gracias a la incorporación al elenco de actores discapacitados de una joven estrella del mundo virtual, Brianeitor2002, cuya vida nutre el guion y sirve para hablar "de valores y de deportividad".

"Tengo la certeza de que, después de ver esta película, nadie pondrá en cuestión qué pinta una persona como Brian en un equipo de atletismo, de astronautas, o de lo que sea, porque hay personas como los actores que están aquí que son el ejemplo perfecto de que imposible, no hay nada", ha afirmado Fesser.

Porque este nuevo protagonista es el célebre "gamer" y "streamer" Brianeitor2002, que cuenta con más de tres millones de seguidores en redes sociales, un joven de 21 años con atrofia muscular degenerativa de nacimiento, que solo le permite mover dos dedos de las manos.

Aprovechando la posibilidad de juntar a todo el elenco con los productores, Álvaro Longoria (Morena Films) y Luis Manso (Películas Pendelton), Universal Pictures ha organizado hoy una rueda de prensa en Madrid para presentar esta comedia familiar, que llegará a las salas el 18 de agosto.

Si bien la cinta es continuación de la extraordinaria "Campeones", la película con la que Fesser logró el Goya a la Mejor Película en 2019, igual que uno de sus actores, Jesús Vidal, como Actor Revelación, el cambio en su título de la "s" por una "X" es toda una declaración de intenciones, puesto que los chicos serán ahora campeones, pero del espacio virtual.

Un campo que es una de las especialidades de Brianeitor2002, al que -igual que le pasa en la película- le paran por la calle para pedirle fotos y autógrafos.

"Me piden muchísimas fotos, pero sea la cantidad que sea, todas merecen la pena, que te den las gracias, que te admiren, que te respeten, que te digan incluso que te quieren, eso es lo mejor de la fama", remata el youtuber.

Encontrar a Brian fue complicado, ha confesado Fesser, que tenía clara la derivación hacia la discapacidad funcional: "abrimos el abanico a este mundo de etiquetas para tratar de borrarlas", ha dicho.

Fue el hijo de la guionista Athenea Mata, que tiene once años, quien les habló de este "crack". Lo vieron en TicTok y en una semana, Brian estaba trabajando con ellos.

A nivel narrativo, "CampeoneX" tiene conflictos, pero las emociones -explica el director- están muy relacionadas con "quién es Brian", un "gran actor" que "ha hecho una interpretación llena de matices, emoción y humor, y que desmonta cualquier idea preconcebida de la discapacidad".

"Creo que esta película también puede servir para que la gente vea que el mundo de los videojuegos no es solo coger la consolita y ya -señala Brianeitor-, puede ser un trabajo, un hobby o servir de distracción para muchas personas con discapacidad. Ahora es mi trabajo, pero antes me ayudaba a divertirme porque yo no me podía ir a jugar a la pelota".

"El mundo del videojuego asociado al deporte nos parecía una ocasión buenísima para volver a hablar de valores y de deportividad", ha señalado el director, ganador de cuatro goyas.

"CampeoneX" cuenta prácticamente con el mismo elenco de la primera, a los que se suman Brianeitor, Ángel Medina, Jelen García, Elisa Hipólito y Claudia Fesser, además de Carolina Rubio.

Los actores han coincidido en mostrarse felices y orgullosos de haber hecho esta segunda parte, y dispuestos a rodar una tercera. Incluso alguno ha reclamado "desde ya" la atención de los académicos para que les den un Goya, o un Óscar, si se da el caso.

Los chicos del club "Los Amigos" llevan dos años sin jugar al baloncesto por una sanción que les cayó por un acto poco deportivo; el viejo Julio consigue que Cecila entrene al equipo, pero acaba inscribiéndolos en atletismo. De ahí a cómo consiguen ser de nuevo 'campeones' son un par de horas divertidísimas recomendables para todos los públicos. EFE

aga/jlp

(foto) (vídeo)