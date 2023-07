Azcón (PP) retoma las negociaciones para su investidura en Aragón y no descarta ningún escenario

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que va a retomar las negociaciones para su investidura, para lo que tiene de plazo hasta el próximo 23 de agosto, y ha remarcado que si bien su preferencia sigue siendo gobernar en solitario "no descarto ningún escenario de futuro". En rueda de prensa, ha comunicado que esta misma mañana va a llamar a los tres partidos políticos que han expresado su deseo de contribuir a la gobernabilidad durante la ronda de contactos que mantuvo la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, y que concluyo con la propuesta de Azcón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Estos tres partidos son VOX, Teruel Existe y Partido Aragonés. "Mis preferencias siguen siendo las mismas, pero no descartamos ningún escenario", ha subrayado Azcón. Ha deseado que hubiera una investidura "con el mayor respaldo posible" de las Cortes de Aragón, "cuando más formaciones políticas puedan dar su voto a favor, va a ser mejor y eso vamos a buscar", ha enfatizado. No obstante, también ha comentado que tras elecciones generales de este domingo, 23 de julio, y si se comparan los resultados con las autonómicas del pasado 28 de mayo, el PP ha pasado de obtener el 35,55 por ciento de los votos al 36,33 y VOX del 11,25 a 14,64 por ciento. Por su parte, Teruel Existe ha bajado del 4,99 al 2,86 y el PAR del 2,1 al 0,57. Estos resultados suponen que algunas han salido reforzadas y "otras han visto como retrocedían; no es una opinión". También ha asegurado que en Aragón no habrá repetición electoral y considera que hay tiempo para llegar a un acuerdo. ((Habrá ampliación))