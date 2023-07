Azcón (PP) comunica que retoma las negociaciones para su investidura en Aragón y no descarta ningún escenario

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha comunicado que va a retomar las negociaciones para su investidura, para lo que tiene de plazo hasta el próximo 23 de agosto, y ha remarcado que si bien su preferencia sigue siendo gobernar en solitario "no descarto ningún escenario de futuro". En rueda de prensa, ha manifestado que esta misma mañana tenía previsto llamar a los tres partidos políticos que han expresado su deseo de contribuir a la gobernabilidad durante la ronda de contactos que mantuvo la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, y que concluyó con la propuesta de Azcón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Estos tres partidos son VOX, Teruel Existe y Partido Aragonés. Azcón ha considerado que hay tiempo para llegar a un acuerdo y ha descartado que haya una repetición de elecciones en Aragón. Asimismo, ha expresado su deseo de que haya una investidura "con el mayor respaldo posible" de la Cámara parlamentaria: "Cuando más formaciones políticas puedan dar su voto a favor, va a ser mejor y eso vamos a buscar", ha enfatizado. Ha comentado que, en paralelo, se ha iniciado este lunes el proceso de traspaso de poderes. "Nos hubiera gustado que se hubiera iniciado la semana pasada, pero se inicia hoy". Se ha referido así a la reunión de la Comisión de Traspaso de Poderes reunida este martes en las Cortes de Aragón, con la presencia de dos miembros del Gobierno autonómico en funciones y otros del grupo del PP en el Parlamento regional. NUEVA ETAPA El líder del PP aragonés ha sostenido que hubo una primera parte de la negociación, "donde dejamos clara la idea central" de que no cabe ninguna alternativa a una investidura que no sea la del presidente del PP y el resultado fue la propuesta de la presidenta de las Cortes de Aragón de Azcón como candidato a la investidura. "Esa primera parte hizo que intercambiaron documentos programáticos con otras fuerzas que pudieran servir de base para el futuro gobierno" y "ahora se abre una nueva etapa, en la que vamos a buscar la gobernabilidad, que finalmente signifique la investidura del presidente del PP y la formación de un nuevo gobierno". Azcón ha sostenido que esta nueva fase "ha estado influenciada por la convocatoria de unas elecciones generales", cuyo resultado es otro elemento que hay que tener en cuenta en las negociaciones que se abren ahora. A colación, ha comparado los resultados de este domingo, 23 de julio, con los de las autonómicas del pasado 28 de mayo en Aragón, que suponen que el PP ha pasado de obtener el 35,55 por ciento de los votos al 36,33 y VOX del 11,25 a 14,64 por ciento. Por su parte, Teruel Existe ha bajado del 4,99 al 2,86 y el PAR del 2,1 al 0,57. Estos resultados suponen que algunas han salido reforzadas y "otras han visto como retrocedían; no es una opinión", ha constatado el dirigente 'popular'. A su entender, los aragoneses, este domingo, "ratificaron lo que votaron el pasado 28 de mayo" y esto "consolida el nuevo ciclo político que se abre en esta comunidad autónoma". LÍMITES Azcón ha argumentado que cuando se abre un proceso de negociación "no vamos a prejuzgar el resultado final", tras ser preguntado por si las formaciones con las que va a iniciar las negociaciones se integrarán en el Gobierno y por los límites puestos entre ellas, al afirmar VOX que si el PP pretende llegar a un acuerdo con PAR y Teruel Existe, su voto será en contra y decir Teruel Existe que no apoyará un gobierno donde esté VOX. "La prioridad es negociar con las tres formaciones", después de que el resto, entre ellas el PSOE, hayan dicho "que descartan absolutamente colaborar en la gobernabilidad". También ha mostrado su deseo de que la investidura tenga lugar "cuanto antes" para "poneros a trabajar y gobernar" y ha precisado que las conversaciones se van a iniciar de manera "inminente". Sobre la posición del PP en cuestiones como la violencia de género, que niega VOX, y el trasvase del Ebro, que también defiende la formación verde, el líder de los 'populares' ha enfatizado en que sus posiciones no van a cambiar en esta materias. "Habrá un programa de gobierno que hay que acabar de negociar, pero en el que por supuesto no estamos dispuestos a renunciar a ninguna de las ideas centrales de nuestros valores" y ha advertido de que cuando el debate se centra en VOX "es porque al PSOE y a sus socios les interesa, pero a mí me interesa hablar de Aragón y los aragoneses". GOBIERNO DE AMPLIA BASE Azcón ha apostado por lograr un Gobierno "de amplia base, que cuente con el mayor número de apoyos posibles", que sea "estable", "en un momento de incertidumbre política y que defienda los intereses de Aragón y los aragoneses, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía", así como la democracia liberal, ha dicho. En este punto, ha expresado su preocupación "por la posición predominante" que han obtenido los independentistas tras los comicios del domingo y ha advertido de que el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, "está dispuesto a echarse en los brazos y pagar el precio que sea" a ERC, Junts y Bildu, "con tal de seguir en La Moncloa". Según Azcón, los independentistas van a exigir un precio mayor ahora respecto a la pasada legislatura y Sánchez está dispuesto "a conceder a los enemigos de España, lo que le pidan". Por eso, se ha comprometido a que el Gobierno de Aragón "sea un dique de contención a las amenazadas políticas que se ciernen sobre la política de la comunidad autónoma y de España" y hará "todo lo posible porque tengan la menor capacidad de decisión". Ha especificado que un Gobierno autonómico "tiene muchas armas para la defensa de la Constitución, empezando por los recursos que puedan hacerse a las leyes" y también puede reclamar una convocatoria urgente de una comisión bilateral Aragón-Estado, "que defienda unos acuerdos en pie de igualdad" ya que en esta comunidad autónoma "no queremos ser mas, pero, sobre todo, menos que nadie". "No vamos a claudicar, ni reblar en la defensa de lo que consideramos que es nuestro", aunque los partidos independentistas quieran que Aragón sea una comunidad autónoma "de segunda", ha subrayado. LEGITIMIDAD DE FEIJÓO El presidente del PP Aragón se ha referido a la situación de su partido en el conjunto del país y ha sido rotundo al afirmar que han ganado las elecciones: "No vamos a comprar un marco que quiere la izquierda en base a una política habitual de que la mentira intente ocultar a la verdad; el PP ha ganado y el PSOE ha perdido". Por eso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "tiene legitimidad moral para tratar de conseguir una investidura"; "lo contrario, sería una anomalía en la historia de este país". Si fracasara, puede haber un escenario "de bloqueo y de nuevas elecciones", pero también "existe la amenaza de que el PSOE forme gobierno con el apoyo de una pluralidad de partidos, entre ellos Bildu, ERC y Junts. "Esa posibilidad existe", pero "es indeseable" y "vamos a hacer todo lo posible porque no se dé" y Feijóo "sea el presidente", pero tampoco "no vamos a cerrar los ojos, ni mirar para otro lado", ha reconocido. Sobre el hecho de que el PNV --uno de los partidos que el PP necesita para sumar mayoría en la investidura de Feijóo-- diga que no va a iniciar conversaciones con los 'populares', Azcón ha apelado al diálogo como algo "deseable" ya que en política y democracia "debería ser uno de los instrumentos fundamentales para no llegar a una situación de bloqueo". También ha opinado que el PP ha hecho "bien" la campaña electoral, explicando qué país quería y ha tenido un resultaron de apoyo mayoritario "y todavía se puede conseguir alguno otro diputado a la espera de contabilizar el voto del exterior". No obstante, ha apostillado que ha habido una movilización de la izquierda superior al 28 de mayo, "que no se detectó".